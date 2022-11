La soeur de Mahesh Babu, Manjula Ghattamaneni, pleure la disparition de “mon héros” Krishna, écrit une note sincère

La sœur de Mahesh Babu, Manjula Ghattamaneni, a écrit une note émouvante sur le décès de son père et superstar vétéran Ghattamaneni Krishna. La productrice a rendu hommage à l’âme décédée sur son Instagram avec un post. Manjula a reconnu l’éducation que l’acteur décédé lui a donnée et a même déclaré que son absence avait laissé un vide dans sa vie.

S’adressant à Krishna comme “la plus chère Nana”, Majula a écrit : “Tu es une superstar pour le monde et pour nous, à la maison, tu es un père aimant et simple qui est toujours là pour nous, quoi qu’il arrive. Même dans tes horaires chargés, vous vous êtes fait un devoir d’être là pour nous, de nous donner tout ce dont nous avons besoin.” Elle a ajouté : “Vous ne nous avez jamais donné de cours sur la façon de vivre la vie. Vous nous avez appris à travers vos actions. Votre simplicité, votre douceur, votre sagesse, votre discipline, votre ponctualité et votre générosité sont sans précédent. Votre héritage et votre immense contribution au cinéma continuent de vivre pour toujours. .” Manjula a ajouté : “Tu me manques déjà terriblement. Nos appels, nos déjeuners et nos conversations à 11 heures me manquent. Je ne pense pas que je pourrai jamais accepter ta perte. Je t’aime pour toujours Nana.”

Le père de Mahesh Babu, l’acteur vétéran Ghattamaneni Krishna est décédé lundi à 4 heures du matin, après avoir subi un arrêt cardiaque à Hyderabad. L’acteur de 80 ans a été amené aux urgences d’un hôpital à 1h15 du matin.

Selon le rapport des médias, la RCR (réanimation cardiorespiratoire) a été effectuée immédiatement après l’arrêt cardiaque, et il a été transféré aux soins intensifs pour traitement et observation. L’état de l’acteur était considéré comme critique et il était traité sous respirateur. Les médecins ont même déclaré que les prochaines 24 heures seraient cruciales pour la star vétéran.

2022 a été une année tragique pour Mahesh Babu. Le 8 janvier, son frère aîné Ramesh Babu est décédé à l’âge de 56 ans. En septembre, la mère de Mahesh, Indira Devi, est décédée le 28 septembre. Maintenant, l’acteur a subi une autre perte du décès de son père.