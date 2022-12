La sœur de l’un des garçons décédés à Babbs Mill Lake a crié «mon frère» alors qu’il était révélé que la vidéo avait capturé des cris

LA soeur d’un des trois garçons décédé après être tombé dans un lac gelé a crié “mon frère, mon frère” suite à l’horreur.

Jack Johnson, 10 ans, et deux autres garçons âgés de 8 et 11 ans ont été tués dimanche dans la tragédie de Babbs Mill Park à Solihull, West Midlands.

Jack Johnson était l’un des trois garçons décédés après être tombé dans un lac gelé

Un garçon de six ans reste dans un état critique à l’hôpital après avoir également été sorti de l’eau gelée en arrêt cardiaque.

Des témoins ont révélé les cris déchirants d’une des victimes dans la foulée.

Une vidéo déchirante a également capturé des cris désespérés “d’aide” venant du lac.

Dan Hall, 38 ans, a déclaré au Telegraph : “C’était une parente. Elle était descendue pour aider et avait rencontré une fille plus jeune qui était hystérique en disant : ‘Mon frère, mon frère’.

“L’adolescente essayait de réconforter sa jeune cousine et lui disait que tout irait bien, mais elle venait juste d’arriver et la jeune fille avait vu ce qui s’était passé.

“Vous avez regardé ce qui se passait et vous saviez au fond qu’ils avaient du mal à y arriver. C’était juste déchirant.

“Certaines personnes ont été très courageuses et les services d’urgence ont été incroyables.”

La famille et les amis de Jack ont ​​raconté comment le jeune s’était courageusement précipité au secours d’autres enfants après avoir entendu leurs cris.

La tante du garçon, Charlotte McIlmurray, a déclaré qu’il ne pensait qu’à sauver les enfants – qu’il ne connaissait pas – et qu’il ne se souciait pas de sa propre sécurité.

Elle a posté sur Facebook : « Le garçon de 10 ans est mon neveu. Il en a vu un passer à travers la glace et il a couru et a essayé de les sauver.

“Nos prières et nos pensées vont à l’autre famille. Nous sommes juste brisés.

“Pour découvrir qu’il est mort en essayant de sauver trois gars … Cela le résume tout simplement. Il était incroyable.

Un autre membre de la famille de Jack – qui a demandé à ne pas être nommé – a déclaré: “Ce fut le jour le plus dévastateur de la vie de notre famille.”

Les officiers ont déclaré aujourd’hui que les recherches se poursuivaient au bord du lac, craignant que davantage d’enfants ne soient entrés dans l’eau.

Ils ont initialement reçu des rapports sur six enfants dans le lac, mais aucune famille n’a signalé d’enfants disparus.

La police des West Midlands a confirmé que cela se poursuivra jusqu’à ce qu’ils soient “absolument certains” que personne d’autre ne se trouve dans l’eau.

Les équipes d’urgence ont été précipitées sur le lac glacé dimanche après-midi où les températures ont chuté à -3 ° C pendant la nuit.

Il est entendu que les autres garçons sont tous de la même famille et ont héroïquement sauté dans le lac après que l’un d’entre eux se soit coincé la jambe dans la glace.

Les habitants désemparés avaient crié qu’il n’était pas “sûr” d’aller sur le lac, qui avait gelé par temps froid.

Des policiers et des membres du public ont plongé jusqu’à la taille dans l’eau glacée pour sauver les enfants après leur arrêt cardiaque.

Un policier qui a tenté de percer la glace a souffert d’une légère hypothermie mais a été libéré de l’hôpital.

Les habitants ont raconté comment ils avaient entendu des cris provenant du lac alors que la tragédie se déroulait.

L’un d’eux a déclaré: “Je me sens engourdi. C’est tout simplement trop près de chez moi et absolument déchirant.

« J’ai entendu des cris d’enfants et je savais que c’était mauvais. Ce son m’accompagnera dans ma tombe.

« Il y avait de la panique et de la peur pures. Je viens d’entendre une telle agitation et ensuite les services d’urgence les plus nombreux que j’aie jamais vus de ma vie.

Dale Hewitt – un ami de la famille des victimes – a déclaré que le grand-père des garçons s’était également désespérément précipité vers l’eau pour tenter de sauver son petit-fils.

Il a déclaré: “C’est juste déchirant pour la famille et cela aura un impact énorme sur toute la communauté.

“Je connais aussi le grand-père. J’ai entendu dire qu’il est descendu de chez lui en courant et qu’il a sauté dans le lac pour essayer de les sauver.

“Ce qui s’est passé est si triste. J’ai deux enfants âgés de six et 11 mois et cela m’a vraiment affecté.

“J’ai vu une vidéo prise depuis l’un des immeubles de la tour, où l’on peut entendre ces cris de ‘Au secours’ venant du lac. C’était insupportable.”

Une veillée poignante a eu lieu hier soir pour les “petits rois qui ont perdu la vie”.

Des dizaines de personnes pouvaient être vues tenant des bougies autour de l’énorme pile d’hommages floraux laissés aux garçons.

Un hommage adressé à une victime du nom de Thomas disait : “A mon ami Thomas, merci d’être là pour moi.

“Merci de m’avoir prêté ta veste quand j’avais froid. Tu étais comme un frère pour moi.

“Tu me manques tellement. L’amour de Mason.”

