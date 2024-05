La sœur de l’otage israélien vue dans une vidéo poignante affirme que le monde doit le voir, car « les gens oublient »

Tel Aviv — Des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue mercredi soir avec un message clair adressé au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu : libérer les otages.

Les manifestations ont été déclenchées par la diffusion d’une vidéo graphique montrant cinq femmes soldats détenues en captivité par le Hamas. Il a été filmé par les militants du Hamas eux-mêmes, dont certains portaient des caméras corporelles pendant leur action. Attaque terroriste du 7 octobre contre Israëllorsque les cinq femmes ont été arrêtées dans une base de l’armée israélienne.

Les familles des soldats captifs ont décidé de rendre le clip vidéo public, craignant que le sort de la centaine d’otages restants, que l’on pense encore en vie à Gaza, ne disparaisse de l’attention mondiale. En raison de la nature de la vidéo, CBS News a choisi de n’utiliser que des images fixes.

« Je veux que le monde sache qu’elle est plus qu’une affiche », a déclaré Sasha Ariev, dont la sœur Karina, 19 ans, fait partie des otages vus dans la vidéo, à CBS News. « Quelques filles, en pyjama, couvertes de sang, terrifiées. Vous ne pouvez même pas imaginer. »

Un militant lie les mains de Daniela Gilboa tandis que d’autres femmes soldats israéliennes retenues en otage, dont Karina Ariev, à droite, sont assises par terre lors de leur capture par des militants du Hamas à la base militaire de Nahal Oz, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023. une capture d’écran tirée d’une vidéo publiée le 22 mai 2024 par le Forum des familles d’otages. Forum/document sur les familles d’otages



La vidéo est poignante. Il montre les femmes, dont certaines semblent blessées et ensanglantées, assises sur le sol d’une pièce tandis que leurs ravisseurs du Hamas se déplacent autour d’elles. À un moment donné, on peut entendre un militant qualifier l’une des femmes captives de séduisante.

Le clip faisait partie d’une série de vidéos de propagande du Hamas précédemment publiées. Selon les familles des otages, l’armée israélienne leur a fourni une version modifiée, après avoir supprimé les scènes décrites comme les plus troublantes.

Ariev a déclaré que sa famille souhaitait que les images circulent, « parce que les gens oublient. Nous avons le sentiment que cela devient normal… que des otages soient retenus captifs pendant si longtemps ».

La colère ne fait que croître contre Netanyahu et son gouvernement pour l’incapacité à obtenir la libération des otages 230 jours après leur capture.

De nombreux Israéliens accusent Netanyahu d’avoir délibérément tenté de bloquer un accord négocié avec le Hamas visant à prolonger la guerre à Gaza pour son propre gain politique.

Les soldats israéliens Liri Albag et Agam Berger sont assis par terre, les mains liées, après avoir été pris en otage par des militants du Hamas à la base militaire de Nahal Oz, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023, dans une capture d’écran tirée d’une vidéo publiée le 22 mai. , 2024 par le Forum des familles d’otages. Forum/document sur les familles d’otages



Ariev n’a critiqué personne nommément, mais a déclaré que les gens faisaient « de la politique sur le dos de nos familles – sur le dos des otages, et c’est une autre raison pour laquelle nous publions la vidéo… pour que les gens comprennent qu’ils parlent de vie, des gens qui sont encore en vie et qui doivent rentrer chez eux le plus tôt possible. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle estimait que le gouvernement en faisait assez pour ramener sa sœur et les autres captifs à la maison, elle a répondu : « Chaque jour où elle n’est pas à la maison, il me devient plus difficile de ne pas être déçue ».

Mais elle a dit qu’abandonner l’espoir n’était pas une option, comme si elle avait cessé de croire : « Je ne sortirai pas de mon lit le matin ».

