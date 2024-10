La sœur de Liam Payne a publié une déclaration sur la mort de son frère

« Quand j’ai vu apparaître sur mon téléphone la nouvelle que tu nous avais quittés, j’ai eu froid, j’avais tellement envie que ce soit faux », a-t-elle poursuivi. « J’ai passé des jours à espérer que c’était une erreur et que quelqu’un se trompait. Tu étais vraiment trop bon pour cette terre, tu es un ange qui ne vivait que pour rendre les gens souriants et heureux. Tu as toujours fait preuve de gentillesse envers tous ceux que tu as rencontrés. et cela montre à quel point le nombre de personnes a confirmé ce que nous avons toujours su ! »