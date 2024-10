La sœur de Liam Payne a découvert sa mort grâce à une alerte téléphonique

La sœur de Liam Payne, Nicola Payne, a appris sa mort comme beaucoup de gens : grâce à une alerte d’information sur son téléphone.

« Quand j’ai vu apparaître sur mon téléphone la nouvelle que tu nous avais quittés, j’ai eu froid », a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué. hommage à son défunt frère. « J’ai passé des jours à espérer que c’était une erreur et que quelqu’un s’était trompé. »

Liam Payne, surtout connu en tant que membre du boys band One Direction, est décédé mercredi soir après être tombé du balcon du troisième étage d’un hôtel de Buenos Aires, ont annoncé jeudi des responsables argentins. L’homme de 31 ans a succombé aux blessures subies lors de l’impact.

« Tu étais vraiment trop bon pour cette terre, tu es un ange qui a juste vécu pour rendre les gens souriants et heureux », a déclaré Nicola dans son hommage, ajoutant que ceux qui ont affectueusement commémoré Liam « ont confirmé ce que nous avons toujours su ».

Nicola a inclus un carrousel de photos de famille, qui, selon elle, étaient rares parce que les membres de la famille de Liam « n’ont jamais voulu que vous ayez l’impression d’être dans une salle de fans ».

« Mais nous étions vos plus grands fans maintenant et pour toujours », a-t-elle déclaré. Rappelant à quel point Liam était excité de rencontrer sa fille – sa nièce – Nicola a promis de s’assurer que son fils Bear, âgé de 7 ans, « sache pour son papa et combien tu l’aimes ».

Dans sa déclaration, Nicola a également fait allusion à la controverse qui a entouré le chanteur avant sa mort. Depuis la dissolution des One Direction, Liam est scruté de près affirmations douteuses qu’il a faites sur son rôle dans le groupe ainsi que pour comportement obsessionnel présumé dans une relation passée.

« Malheureusement, ce monde cruel est toujours [sic] prompts à juger quelqu’un à partir de quelques clips de 5 secondes, ils pensent alors que cela leur donne le droit de pouvoir parler comme s’ils vous connaissaient », a déclaré Nicola. « Nous vous connaissions et nous vous aimions. »

En plus de Nicola, 36 ans, Liam a une autre sœur aînée, Ruth Gibbins, 33 ans, qui a pleuré sa perte samedi. Instagram.

«Je ne pense pas que ce monde était assez bon ou assez gentil avec vous, et bien souvent au cours des dernières années, vous avez dû vraiment faire de gros efforts pour surmonter tout ce qui vous était destiné. Vous vouliez juste être aimé et rendre les gens heureux avec votre musique », a déclaré Gibbins dans son message.

« Vous n’avez jamais cru que vous étiez assez bon, j’espère que vous pouvez maintenant voir cet effusion d’amour que vous n’avez jamais reçu à votre époque », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, les enquêtes sur la mort de Liam ont révélé que le chanteur de « Polaroid » semblait être seul et sous l’influence de drogues lorsqu’il est tombé. Des responsables argentins ont déclaré jeudi . La police locale qui a inspecté sa chambre d’hôtel a constaté « divers objets et meubles détruits », dont un écran de télévision brisé, en plus de la drogue et de l’alcool.

Les médecins légistes ont demandé la semaine dernière un rapport toxicologique, dont les résultats préliminaires ont été rapportés lundi par Actualités ABC qui citait des sources non identifiées.

Selon le média, une autopsie partielle a révélé qu’au moment de sa chute, Liam avait plusieurs substances dans son organisme, notamment « cocaïne rose», une drogue de fête populaire qui est généralement un mélange de kétamine, de méthamphétamine et de MDMA – et parfois de cocaïne, de benzodiazépine et de crack.

Un tuyau en aluminium improvisé pour ingérer de la drogue a également été trouvé dans la chambre d’hôtel de Liam, a rapporté le média. Son corps restera en Argentine jusqu’à ce que l’autopsie soit terminée.