La sœur de Liam Payne a appris sa mort grâce à une alerte téléphonique : « J’ai eu froid »

La sœur de Liam Payne, Nicola, rend hommage à son frère après son décès à l’âge de 31 ans le mercredi 16 octobre.

Le lundi 21 octobre, Nicola a posté un message touchant sur Instagram honorant la vie de Liam et promettant de s’occuper de son fils Bear, 7 ans, partagé avec son ex Cheryl.

Le message de Nicola commençait par : « J’ai publié des articles sur Liam et ses réalisations au fil des ans avec une fière alerte de sœur et cela a toujours existé à l’époque, maintenant et toujours !!! »

Liam Payne (au centre) avec ses sœurs Ruth et Nicola.

Nicolas Payne/Instagram



« Quand j’ai vu apparaître sur mon téléphone la nouvelle que tu nous avais quittés, j’ai eu froid, j’avais tellement envie que ce soit faux », a-t-elle poursuivi. « J’ai passé des jours à espérer que c’était une erreur et que quelqu’un se trompait. Tu étais vraiment trop bon pour cette terre, tu es un ange qui ne vivait que pour rendre les gens souriants et heureux. »

Nicola a ajouté que son frère avait toujours fait preuve de « gentillesse » envers les gens et a écrit que l’effusion d’hommages après sa mort « a confirmé ce que nous avons toujours su ».

Dans son hommage, Nicola a partagé que la famille de Liam ne prenait pas souvent de photos avec lui parce qu’elle « n’avait jamais voulu qu’il ait l’impression d’être dans une salle remplie de fans, mais nous étions vos plus grands fans maintenant et pour toujours ».

« Votre talent à lui seul vous donne une longueur d’avance, mais c’est aussi le fait que vous soyez vous-même », a-t-elle poursuivi. « J’ai repensé aux messages de la nuit où j’ai eu Ffion, à quel point tu étais excité de la rencontrer, les blagues que nous avons tous partagées et les rires dont vous saviez que nous avions tous besoin. »

Liam Payne (à gauche) et sa sœur Nicola.

Nicolas Payne/Instagram



Elle a dit que la devise de son frère était « à quoi bon faire quelque chose à moins d’être brillant dans ce domaine, et Liam, tu étais certainement brillant dans tout ce que tu faisais !! »

« Malheureusement, ce monde cruel est toujours trop prompt à juger quelqu’un à partir de quelques clips de 5 secondes, ils pensent ensuite que cela leur donne le droit de pouvoir parler comme s’ils vous connaissaient. Nous vous connaissions et nous vous aimions », a-t-elle ajouté. « J’espère que tu as enfin trouvé la paix là-haut et que tu continueras à prendre soin de nous tous comme tu l’as fait dans la vie. Nous veillerons à ce que Bear sache pour son papa et à quel point tu l’aimais, nous le promettons. »

Nicola a conclu son message en écrivant : « A bientôt, Liam, je t’aime xx. »

La sœur de Liam a inclus plusieurs photos de famille avec son message. Dans l’une d’entre elles, le couple et leur sœur Gibbins souriaient devant un fond floral entouré de ballons. Dans une autre, le chanteur semblait marcher aux côtés de sa nièce, tandis que la dernière photo de son carrousel était une photo des trois frères et sœurs avec leurs parents, Karen et Geoff.

L’hommage de Nicola est arrivé après que l’autre sœur de l’ancien chanteur des One Direction, Ruth Gibbins, ait partagé un message similaire sur Instagram le samedi 19 octobre.

Liam a été déclaré mort après être tombé de plusieurs étages depuis un balcon de l’hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre, a confirmé la police fédérale d’Argentine à PEOPLE.

Après que la mort de Liam ait été confirmée, sa famille a publié une déclaration faisant état de leur perte.

« Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse », ont-ils déclaré à la chaîne. Bbc et d’autres points de vente. « Nous nous soutenons du mieux que nous pouvons en tant que famille et demandons de l’intimité et de l’espace en cette période horrible. »