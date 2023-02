La sœur de Layla, star de Love Island, révèle ce qu’elle pense vraiment du fermier Will

ELLE est entrée dans la villa il y a quelques jours à peine, mais Layla Al-Momani a déjà fait sensation après s’être dirigée vers Will Young.

Ses actions ont été remises en question par ceux qui regardaient à la maison qui ont été choqués alors que le couple profitait d’une série de baisers passionnés la nuit dernière – bien que Will ait déjà été aimé avec Jessie Wynter.

Érotème

La sœur de Layla a révélé qu’elle avait tout de suite aimé Will[/caption] Érotème

Layla et Will se sont embrassés lors de l’émission d’hier soir[/caption]

Mais la sœur de Layla insiste sur le fait qu’elle agit avec les meilleures intentions – et a eu l’œil sur Will dès qu’elle l’a vu.

Hana a parlé du temps explosif de sa sœur dans la série, nous disant : “Layla m’a dit à Mira (leur autre sœur) après le premier épisode qu’elle l’aimait.”

Elle a poursuivi: “Je ne suis pas vraiment surprise qu’ils se soient entendus si rapidement, car j’ai l’impression que leurs personnalités conviennent.

“Ce n’est vraiment pas surprenant pour moi qu’ils s’entendent, s’ils étaient à l’extérieur de la villa, je suis sûr qu’ils auraient autant de chimie.”

Hana – qui n’a jamais regardé l’émission auparavant – a admis qu’elle était “choquée” de voir sa sœur embrasser Will si tôt, mais comprend maintenant qu’elle doit agir rapidement pendant la semaine de Casa Amor.

Elle nous a dit qu’elle comprenait pourquoi les gens remettaient en question les intentions de sa sœur, nous disant : “Je comprends pourquoi les gens disent ça parce qu’ils ne connaissent pas Layla.”

« Et je pense que c’est en fait plus comme une insulte envers Will. Je pense que les gens ne peuvent pas croire que les gens le choisiraient.

“Personne ne l’a fait en premier, puis Jesse l’a fait et quand elle l’a fait, tout le monde disait qu’elle ne le faisait que pour rester dans la série.”

La nuit dernière, les téléspectateurs ont regardé Will apparaître plein de remords après ses baisers avec Layla et il n’est pas clair à ce stade s’il la ramènera à la villa principale.

Hana pense qu’il devrait cependant, en disant: “Je sais que mon sentiment est que les deux sont mieux adaptés.”

Elle a ajouté : « Je suis tellement fière d’elle parce qu’elle est elle-même.

“Si elle se trahissait ou quelque chose comme ça, je pense que je trouverais ça difficile à regarder, mais elle est honnête.

“Elle aime l’amour et je sais qu’elle aime Will. J’ai l’impression que ses intentions sont bonnes.

Érotème

Layla sera-t-elle choisie pour se recoupler avec Will ?[/caption]