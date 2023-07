La sœur de Latto célèbre son anniversaire à la manière de Brooklyn et obtient une nouvelle Benz

Lattela petite soeur Brooklyn Nicole a eu un moment à sa 21e fête d’anniversaire qui a fait ressortir Flo Milli, Mariah la scientifiqueet plus encore pour une soirée épique (ils ne s’en souviennent probablement pas) au Sound Nightclub d’Atlanta.

La fête exclusive était une affaire organisée de manière impressionnante avec Crooklyn-des décorations inspirées, des boîtes à pizza personnalisées et une tenue inspirée de Cam’Ron de Brooklyn qui ont rendu l’expérience sur le thème de New York authentique.

Découvrez le récapitulatif vidéo ci-dessous :

Latto, qui continue de dominer l’été avec le hit « Put It On The Floor », a rendu la nuit de Brooklyn encore plus spéciale en la surprenant avec un magnifique SUV Mercedes-Benz.

La rappeuse « Big Energy » (qui semble être une ailière incroyable) a également posté un doux message pour la fille d’anniversaire sur ses histoires Instagram.

« Joyeux anniversaire à ma moitié ! Je suis tellement fière de la femme que tu deviens », a-t-elle écrit. « Restez ambitieux et humble. Tu as vraiment un coeur en or. Votre compassion et votre loyauté sont inégalées. Le monde vous appartient [as] tant que je vis ! Ça a toujours été nous et ça sera toujours nous ! Te voir grandir est doux-amer, mais cela a été l’un des moments forts de ma propre vie… J’ai tellement de souhaits pour ta vie d’adulte, mais je continue à prier pour toi et à regarder Dieu faire son truc !

Brooklyn a répondu avec un doux message qui lui est propre.

« [Latto] fait en sorte que je passe la meilleure journée de ma vie. Elle ne joue pas sur moi et je ne joue JAMAIS sur elle. Tellement reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi », a-t-elle déclaré.

Découvrez plus de sélections de l’événement buzz ci-dessous: