La soeur de l’adolescente Mackenzie McKee, Whitney, tient un collier contenant la photo de la défunte maman Angie alors qu’elle donne naissance à sa fille

ADOLESCENTE La sœur de maman Mackenzie McKee, Whitney, tenait un collier contenant la photo de la défunte maman Angie alors qu’elle donnait naissance à son troisième enfant.

Angie a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau en décembre 2019.

Mackenzie prendre à Twitter pour partager une photo de sa soeur Whitney à l’hôpital avec un gros plan du collier qui met en scène une Angie souriante.

La star de télé-réalité a tweeté: « Cette photo m’a tellement émue. Ma mère était là pour chaque bébé né.

« Les 10 petits-enfants. Donc cette grossesse a été très difficile pour Whitney. Ils l’ont laissée avoir ça à côté d’elle pendant la naissance. »

C’est la première fille de Whitney, car elle est déjà mère de deux fils, tandis que Mackenzie a des enfants Gannon, Jaxie et Broncs avec son mari, Josh.

Whitney lui a également pris Instagram pour partager diverses photos de sa nouvelle petite fille, Eliza Angie Osborn, ainsi que d’autres looks de sa journée spéciale.

Elle a écrit à côté du lot de photos: « Liza girl! Ton papa et moi sommes tellement amoureux de toi !!!! ❤️ Ses câlins sont les meilleurs. »

Dans un autre post, elle deux fils se sont rencontrés leur nouveau frère, comme elle l’a légendé: « Les garçons ont enfin rencontré leur petite sœur hier soir! Ils sont ravis de la lune! »

Le décès d’Angie a bien sûr eu un impact majeur sur la famille – Mackenzie a récemment révélé comment elle faisait après avoir perdu sa mère.

Le Adolescent maman 2 étoile a dit En contact chaque semaine: « J’étais littéralement si bas dans la vie que j’avais besoin d’un changement. Il n’y avait pas de baisse, c’était si mauvais, si sombre, que je ne pouvais même pas physiquement et mentalement me lever la plupart du temps

«Et puis j’ai réalisé que je perdrais tout ce que j’avais, je perdrais mes enfants, mon entreprise, mes amis, évidemment mon mariage.

«J’ai dû faire un pas en avant et faire de mon mieux, marcher et arrêter de prendre le médicament, arrêter de m’engourdir et faire quelque chose.

« Et j’ai dû faire un changement radical. »

La jeune femme de 26 ans a également été ouverte sur sa lutte avec depression profonde depuis la mort d’Angie et même admis envisager le suicide.

Elle touché sa tristesse à son mari Josh – qui elle a eu problèmes martiaux avec – l’année dernière, disant: «Même si j’essaye, il se passe beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin d’aide.

« Parfois, tu n’aimes pas quand je te crie, mais c’est très difficile de vouloir être en vie maintenant. »

En plus de perdre Angie, Mackenzie et sa famille ont également dû faire face à son père subissant un chirurgie cardiaque quadruple bypass plus tôt cette année.