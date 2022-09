Il n’y a toujours aucun signe de l’homme qui a assassiné un adolescent de Moncton dans les années 1980 après avoir violé sa libération conditionnelle et disparu il y a près de deux semaines.

Maintenant, la sœur de la victime dit qu’on lui a dit qu’elle ne pouvait pas publier une photo récente de lui sur les réseaux sociaux.

Laura Ann Davis n’avait que 16 ans lorsqu’elle a été tuée par balle par Patrice Mailloux dans le magasin familial de la rue George à Moncton le 14 novembre 1987.

Mailloux a été reconnu coupable de la mort de l’adolescent en 1988 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Il a finalement obtenu une semi-liberté au Québec en 2016.

Cependant, le Service correctionnel du Canada a confirmé que Mailloux avait enfreint les conditions de sa semi-liberté au Québec le 1er septembre et qu’il était illégalement en liberté depuis.

La sœur de la victime, Brenda Davis, dit qu’elle a publié une photo récente de Mailloux sur Facebook la semaine dernière, mais que le SCC lui a demandé de la retirer.

Davis a reçu un e-mail du CSC la semaine dernière qui disait, en partie :

“Ces informations sont classées comme” protégées “et sont partagées avec vous pour votre usage personnel uniquement en tant que victime enregistrée, et non pour que vous les mettiez à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris en les publiant en ligne via Facebook, Twitter, blogs, chat chambres, groupes de discussion, etc. »

CTV News a contacté le CSC mardi et a reçu une réponse similaire par e-mail :

« En vertu de la loi, le Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionle SCC est autorisé à partager des renseignements sur les délinquants avec les victimes lorsqu’ils répondent à la définition légale de victime. Il est important de noter que ces informations sont classées comme protégé et est partagé pour usage personnel uniquement avec des victimes enregistrées », a déclaré le SCC dans l’e-mail.

Davis pense que c’est “ridicule”.

“C’est un criminel violent et rien ne prouve qu’il est recherché en vertu d’un mandat pancanadien”, a déclaré Davis. “Donc, si quelqu’un devait le voir, comment sauraient-ils même appeler la police?”

L’avocat et ancien politicien de Moncton, Mike Murphy, connaît la famille Davis depuis des décennies. Il s’est rendu à Montréal en 2009 alors qu’il était procureur général du Nouveau-Brunswick pour s’opposer à la première demande de libération conditionnelle de Mailloux.

Murphy a publié la photo récente de Mailloux sur son compte Twitter au cours du week-end et dit qu’il n’a pas l’intention de la retirer.

“De toute évidence, il mijote quelque chose parce qu’il est en liberté maintenant. Alors, pourquoi, au nom de Dieu, le Service correctionnel du Canada essaierait-il de protéger sa vie privée?” a demandé Murphy. “Vraiment, c’est ridicule la position des services correctionnels, et ils peuvent en fin de compte être responsables si quelque chose d’autre se passe là-bas, parce que, comme je l’ai déjà dit, les psychopathes meurtriers ne s’adoucissent pas avec l’âge.”

Wayne MacKay, professeur émérite à la Dalhousie Law School à Halifax, dit que sa réaction à la demande de retrait de la photo de Mailloux a été « quelque chose ne va pas ».

“Si la personne a assassiné et qu’elle est libre et qu’elle essaie de la retrouver, la distribution de la photo aiderait sûrement cela et refuser cela à une sœur de la victime semble une ligne très dure”, a déclaré MacKay.

“On pourrait penser que si vous essayez de retrouver une personne qui est actuellement en liberté, vous voudriez certainement la photo la plus récente et je pense que c’est important que ce soit le cas parce que je pense qu’il y a eu un bon laps de temps ici et les gens changent leur apparence.”

Le défunt père de Brenda, Ron, a travaillé sans relâche pour empêcher l’assassin de sa fille de retrouver sa liberté, et elle suit maintenant ses traces, affirmant qu’elle ne s’arrêtera pas tant que Mailloux ne sera pas retrouvé.

“Non, je ne vais pas le faire. Pas avant qu’il ne soit attrapé et remis derrière les barreaux, là où il appartient. Espérons que cette fois pour de bon.”