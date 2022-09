La sœur de la star de Man United fustige les critiques « malades »

La sœur de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, a lancé une défense de son frère, qualifiant les critiques de “malades et ingrats” après qu’il ait fait l’objet d’un examen minutieux après la défaite 1-0 du Portugal contre l’Espagne.

Ronaldo, 37 ans, a joué 90 minutes mardi alors que le Portugal a raté une place en finale de l’UEFA Nations League.

L’attaquant de Manchester United a été empêché par deux buts par le gardien espagnol Unai Simon et a également raté une autre occasion de but, ce qui a conduit à des critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias portugais selon lesquelles il devrait être mis au banc.

Une histoire dans un journal portugais Diario de Noticias a dit à propos de Ronaldo : “Et, bien sûr, controverse ou pas, Cristiano Ronaldo a également joué depuis le début – le capitaine était lent et fatigué [after a certain point] et j’ai raté trois occasions franches de marquer.”

Aveiro a posté une photo d’un Ronaldo déconfit sur le terrain en fin de match et a écrit sur Instagram: “Dans le sport, dans le football, comme dans la vie, l’ingratitude est le pire de tous les vices !”

Aveiro avait auparavant accusé les critiques d’avoir la mémoire courte.

Cristiano Ronaldo n’a débuté qu’un seul match de Premier League avec Manchester United cette saison. Michael Regan/Getty Images

Elle publié sur Instagram raconte la même photo qu’avant avec un texte qui disait : « Il faut donner un coup de main à ceux qui ont toujours donné le leur pour le Portugal. Mais les Portugais sont malades, mesquins, sans âme, stupides, ingrats et à jamais ingrats… Personne lui donne un coup de main, c’est cruel, il a donné et continue de donner tant.

“Celui qui est assis, c’est Cristiano Ronaldo [in the photograph] et c’est tout simplement le meilleur joueur du monde..

“Ça ne m’étonne pas du tout à l’époque où nous vivons, les Portugais crachent dans l’assiette qu’ils mangent, ça a toujours été comme ça. Alors, quand quelqu’un renaît de ses cendres et change d’état d’esprit, ça le dérange… Toujours avec toi, mon roi. “Calme.”

Un Ronaldo visiblement frustré, qui a marqué un but en huit apparitions dans toutes les compétitions pour United cette saison, a jeté le brassard de capitaine vers le banc après le match.

Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, a marqué un record du monde masculin de 117 buts en 191 matchs internationaux depuis ses débuts au Portugal en 2003. Il a été capitaine du Portugal pour le titre de champion d’Europe 2016 et la couronne de l’UEFA Nations League en 2019.

Son coéquipier du Portugal et de United, Bruno Fernandes, estime qu’aucun drame ne devrait être fait à propos de Ronaldo.

“Cristiano va bien” Fernandes a dit. “Il a l’ambition d’aider l’équipe nationale, comme il l’a toujours fait, et il n’est pas nécessaire d’inventer de grandes histoires à ce sujet.

“Cristiano est là, il est là pour aider et il continuera à aider. Cristiano est un attaquant, il veut marquer des buts, la frustration est normale, mais personne n’était plus frustré que quiconque.

“Nous étions tous très frustrés, il n’est pas nécessaire de faire un feuilleton autour de Cristiano. Il a fait ce qu’il avait à faire, les buts viendront, ce sont des phases, quand les buts commenceront à apparaître, il aura plus de capacité et de calme de continuer à marquer de nombreux buts pour notre équipe nationale. Nous ne pouvons pas oublier qu’il est le meilleur international [men’s] buteur.”