La sœur de la star de Hills, Audrina Patridge, révèle qu’elle est enceinte de jumeaux et partage une douce échographie

La sœur de la star de THE Hills, Audrina Patridge, a révélé qu’elle était enceinte de jumeaux et a partagé son doux sonogramme.

Samantha Patridge, Audrinala sœur de 26 ans, a posté un adorable cliché de ses bébés à naître sur Instagram.

Dans le premier cliché, Samantha a embrassé son mari, Chris Wilson, sur une magnifique photo.

Avec une toile de fond époustouflante, les deux lèvres se sont verrouillées tandis que le chat était assis sur l’épaule de Chris.

En légende des photos, Samantha a écrit : « Balayez pour un premier aperçu de notre grande surprise »

Dans le deuxième cliché, le frère d’Audrina a partagé l’échographie en noir et blanc de ses jumeaux.

Audrina a répondu aux nouvelles de la grossesse de Samantha[/caption]

Audrina, 36 ans, a sauté sur la section des commentaires et a répondu avec des emojis.

La star de Hills a utilisé de nombreux visages heureux aux yeux écarquillés pour décrire son excitation.

Chris a également ajouté aux commentaires et a déclaré qu’il avait « prié pour un, béni avec DEUX !! »

Chris a poursuivi: « LETS GOOOO !!! Je t’aime à l’infini ma Reine.

Audrina et Samantha photographiées ensemble[/caption]

Audrina, qui va être tante, partage sa fille, Kirra Max Bohan, quatre ans, avec son ex Corey Bohan, 39 ans.

En 2016, Audrina a accueilli Kirra en juin avec son mari de l’époque.

Puis en 2017, la star de MTV a demandé le divorce de Corey en septembre.

Audrina a également obtenu une injonction temporaire contre lui.

Audrina, Corey et Kirra photographiées ensemble[/caption]

Kirra et Audrina étaient en voyage dans un complexe Disney[/caption]

En novembre, le divorce entre Audrina et Corey a été finalisé en 2018.

Récemment, la personnalité de la télévision a été repérée sur la plage avec Kirra.

La femme de 36 ans a montré sa silhouette impressionnante tout en berçant un bikini jaune.

Alors que la mère et la fille étaient dans un complexe Disney à Hawaï, Audrina portait des lunettes de soleil alors qu’elle tenait la main du petit, qui portait également un équipement de plongée en apnée.

Samantha et Audrina ont posé pour une photo ensemble[/caption]

Audrina a joué dans The Hills: New Beginnings[/caption]

De retour en mai, Les collines : nouveaux départs La star a révélé qu’elle et l’acteur de Wonder Woman s’étaient séparés parce qu’il n’était pas intéressé par sa scène de « clubbing ».

Lors de sa place d’invité sur le Podcast Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn cette semaine, la star de télé-réalité a été interrogée sur la « plus grande célébrité » avec laquelle elle était sortie.

Audrina a expliqué: «Il était plus un vrai acteur et acteur de théâtre, et aimait lire des livres et de la musique jazz, n’aimait pas vraiment sortir dans des clubs ou quelque chose comme ça.





« Et, à cette époque de ma vie, c’était tout ce que je faisais, sortir dans des clubs parce que nous filmions tout le temps et que nous étions entourés de gens. »

La star de la télévision a expliqué comment l’acteur de Star Trek s’est avéré être un « mec sympa, très charmant et un gentleman ».

En plus d’Audrina, le Deuxième Saison de New Beginnings a joué Spencer Pratt, 37, Heidi Montag, 34 ans, Brody Jenner, 37 ans, Justin Brescia, 39 ans, Frankie Delgado, 40 ans, Whitney Port, 36 ans, Brandon Thomas Lee, 25 ans et Caroline D’Amore, 37 ans.

Le casting de The Hills: New Beginnings s’est réuni pour discuter de la deuxième saison[/caption]