La sœur de la mère adolescente Briana DeJesus, Brittany, sort presque d’un bikini rouge et claque les « intimidateurs » après une cure de jouvence en chirurgie plastique

La sœur de BRIANA DeJesus, Brittany, a montré ses courbes dans un nouveau selfie dans un miroir alors qu’elle sortait presque de son haut de bikini et a claqué des shampoings qui l’ont appelée « grosse ».

le Maman adolescente 2 la star a fait étalage de son nouveau physique après avoir subi sa transformation en chirurgie plastique.

9 Brittany a montré son corps post-chirurgie plastique

Brittany, 29 ans, a pris Instagram hier soir pour montrer sa silhouette dans un bikini orange vif.

La star de télé-réalité avait l’air incroyable alors qu’elle modelait le maillot de bain, qui contenait à peine ses courbes.

La personnalité de la télévision a sous-titré sa photo: « Des cuisses épaisses sauvent des vies » après avoir subi une chirurgie plastique plus tôt cette année.

Mardi matin, Brittany a déclaré qu’elle s’était réveillée avec des « DM » de personnes affirmant qu’elles pensaient qu’elle était « grosse » avant de voir la photo sexy.

9 Elle a dénoncé les fans qui pensaient qu’elle était « grosse »

9 La star de télé-réalité a critiqué les « intimidateurs » en ligne

La native de Floride a décidé de claquer les honteuses corporelles dans ses histoires, applaudissant: « Je veux juste vous dire à tous, à tout le monde dans mes DM en train de parler de » oh, je pensais que tu étais gros, montrez plus votre corps « , je suis pas gros.

« Je suis gros, cependant, mais je ne suis pas gros. Il n’y a rien de mal à être gros avant que vous ne veniez tous me chercher.

« Mais c’est juste fou comment les gens veulent s’asseoir ici et m’intimider en ligne parce que je porte des vêtements surdimensionnés et parce que je suis une citation sur la citation ‘gros’ et vous voulez m’appeler la grosse soeur mais maintenant vous êtes tous dans mes DM f ** roi essayant de manger mon cul ** », s’est-elle plainte.

« Cela a du sens, salope, je suis épais. Et j’ai été épais. Et je le serai pour toujours. Je ne serai jamais une taille zéro, j’aurai toujours du corps ody ody pour moi, et sachez que derrière ces vêtements amples, il y a un putain de roi de bombe un ** physique.

9 Elle a affirmé qu’elle ne serait « jamais » une « taille zéro »

9 Brittany a fait étalage de son corps après avoir subi une chirurgie plastique plus tôt cette année Crédit : Instagram

« Ne joue pas avec moi. Demande à mon petit-ami qu’il connaît, » conclut-elle.

Brittany a montré ses nouvelles courbes après une relooking chirurgie plastique aux côtés de sa soeur Briana DeJesus, 27 ans, plus tôt cette année.

En février, elle a été aperçue portant vêtements de sport serrés pour son anniversaire, alors qu’une amie s’est tournée vers les réseaux sociaux pour lui souhaiter une bonne journée.

Quelques semaines auparavant, le MTV star a expliqué comment elle a payé pour sa cure de jouvence en chirurgie plastique sur Twitter.

9 Elle portait une tenue moulante le jour de son anniversaire Crédit : Instagram

9 Brittany a combattu des trolls qui prétendaient que sa sœur payait toutes ses factures Crédit : Instagram

Après qu’un troll ait affirmé que sa sœur payait toutes ses factures, Brittany a défendu sa propre situation financière.

« Pourquoi exactement paie-t-elle pour moi? Ce n’est pas parce que nous vivons ensemble qu’elle me donne de l’argent », a-t-elle applaudi.

« Je reçois un chèque de MTV et c’est gentil à ça. JE PAYE POUR MON PROPRE S**TB***H !!!

« Aujourd’hui, j’ai dit foutre le gymnase et j’ai subi une chirurgie plastique », a-t-elle ajouté, laissant penser à certains fans qu’elle plaisantait.

9 Briana et sa sœur aînée se sont rendues à Miami pour leurs procédures Crédit : Instagram

9 Ils sont allés chez le Dr Miami Crédit : Instagram

« Non, j’ai vraiment subi une chirurgie plastique aujourd’hui lol », a-t-elle répondu, confirmant sa sortie pour voir le Dr Miami.

Briana et sa sœur ont conduit vers le sud d’Orlando pour rendre visite au chirurgien plasticien, alors qu’elles annonçaient au public qu’elles obtenaient une autre procédure cosmétique.

« En disant au revoir à ce corps », a écrit la mère de deux enfants, déclarant plus tard aux fans: « Enfin, je me sentais un peu mieux après la chirurgie, j’ai eu un échange d’implants et une lipo. »

le Maman ado L’ex de la star Devoin Austin, avec qui elle partage sa fille Nova, neuf ans, l’a critiquée pour la procédure alors qu’il lui demandait sarcastiquement: « Le Dr Miami fait-il de la chirurgie du cerveau? »