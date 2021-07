La star de TEEN Mom Brittany DeJesus, sœur de Briana, a qualifié Kailyn Lowry de « Karen typique » après avoir poursuivi Bri pour diffamation.

Kailyn, 29 ans, a affirmé que Briana, 27 ans, avait menti en disant qu’elle avait « battu » son bébé papa Chris Lopez afin de lui « faire du mal ».

Brittany DeJesus a critiqué Kailyn Lowry pour avoir poursuivi sa sœur Briana[/caption]

Brittany a reproché à la mère de quatre enfants de s’en prendre à sa sœur et d’avoir – au lieu de le raconter en ligne, à la télévision ou juste entre eux, comme ils le font depuis des années – d’avoir fait appel à une équipe juridique contre elle.

S’adressant à Twitter plus tôt cette semaine pour partager ses réflexions, elle a déclaré: « Vous pouvez tous venir pour moi tout ce que vous voulez, ce n’est que mon opinion personnelle et j’ai droit à ma liberté d’expression mais je pense que Kail Lowry respire DRY P *** Y ÉNERGIE.

Brittany a poursuivi, partageant d’autres opinions sur la question et la même phrase une fois de plus: «Une femme blanche appelant à l’aide juridique contre une personne de couleur… merde typique de Karen.

« Encore une fois… DRY P *** Y ENERGY! »

Après avoir enlevé ça de sa poitrine, la star de MTV a laissé son disciple avec juste un autre commentaire: « Je vais fumer mon herbe et me détendre avant qu’elle ne poursuive mon a ** pour avoir dit ce que je pense lol. »

La sœur de Briana a également été mentionnée dans les documents judiciaires déposés par Kailyn, car elle a évoqué lorsque Brittany l’a « agressée physiquement » lors du tournage d’un épisode de réunion de Teen Mom en août 2018.

L’inclusion de Brittany est intervenue après que Kailyn ait récité son histoire mouvementée avec Briana, affirmant que Briana « a l’habitude de faire de fausses déclarations publiques concernant la vie de famille de Lowry ».

Cela incluait, selon les fichiers, lorsqu’elle aurait répondu à un utilisateur de Twitter que «[Lowry] se fait tabasser par Chris devant ses enfants.

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, Kailyn a affirmé que Briana « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans le domicile de la mère de M. Lopez ».

L’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de sa co-star étaient faux et avaient été faits « dans le but de nuire à Lowry… La défenderesse a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias sur elle-même ».

Kailyn est ensuite entrée dans leur querelle de longue date dans les documents judiciaires déposés le 25 juin, qui a commencé lorsque Briana a rejoint Teen Mom 2 en 2017.

Les documents judiciaires affirmaient : « La conduite de l’accusé envers Lowry, y compris la poursuite de l’ancien mari de Lowry et de M. Lopez, est si flagrante qu’en septembre 2020, un influenceur des médias sociaux a créé une vidéo intitulée : « Briana DeJesus est-elle obsédée par Kail Lowry ?!

« Dans cette vidéo, l’influenceur a qualifié la conduite du défendeur envers Lowry de ‘effrayante’, ‘pathétique’ et ‘poussière’.»

Kailyn demande 30 000 $, des frais raisonnables et des honoraires d’avocat, ainsi qu’un procès devant jury après avoir affirmé qu’elle avait subi «une atteinte à sa réputation et à sa réputation dans la communauté, une humiliation personnelle et une angoisse mentale».

Dans une déclaration à E! Nouvelles, qui a été le premier à faire rapport sur le procès, le représentant de Kailyn a déclaré que le MTV La star espère une résolution rapide afin que sa querelle en cours avec Briana puisse prendre fin.