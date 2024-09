La sœur de la deuxième victime présumée de l’affaire Matthew Perry parle de l’envoi de SMS à la soi-disant reine de la kétamine

Alors que les autorités ont perquisitionné l’appartement présumé de Jasveen Sangha à North Hollywood en mars 2024, elles affirment avoir trouvé des preuves clés la reliant à la mort par overdose de kétamine de Matthew Perry.

Les agents ont également déclaré avoir appris l’existence d’une deuxième victime décédée des années plus tôt, sans grande fanfare et sans conférence de presse. Son nom était Cody McLaury.

En 2019, après que certains amis de Cody n’aient pas eu de ses nouvelles depuis plus d’une journée, ils se sont rendus à son appartement et l’ont trouvé sur son lit, inconscient. Il a ensuite été déclaré mort. Le rapport d’autopsie a indiqué que la cause de son décès était une « intoxication aiguë à la kétamine », ainsi qu’une intoxication à l’héroïne, à la méthamphétamine et à la cocaïne.

La sœur de Cody, Kimberly, a déclaré à Impact x Nightline : « C’est difficile de penser que quelque chose dont on n’a jamais entendu parler puisse être une cause de décès. » Kimberly a également déclaré à propos de son frère Cody : « La dépendance ne faisait pas partie de la vie de Cody. »

Kimberly a déclaré que des mois après sa mort, la police lui avait envoyé les affaires de Cody, y compris son téléphone portable. Elle a déclaré que le téléphone avait révélé une découverte troublante : les messages texte de son frère avec la prétendue reine de la kétamine, Jasveen Sangha. « Je vois des messages échangés entre eux deux, parlant de la kétamine et de la quantité dont elle dispose, de son prix », a déclaré Kimberly.

Kimberly dit qu’elle a envoyé un SMS à Sangha en disant : « La kétamine que tu as vendue à mon frère l’a tué. C’est indiqué comme la cause du décès. »

L’acte d’accusation allègue que quelques jours après avoir reçu ce SMS, Sangha a effectué une recherche sur Google pour savoir « la kétamine peut-elle être répertoriée comme cause de décès ?[?] »

Les procureurs affirment qu’elle a continué à vendre de la kétamine depuis sa réserve après la mort de Cody.

Dans une interview accordée à ABC News, le procureur américain Martin Estrada, qui poursuit l’affaire Perry, a été interrogé : « Est-il possible que la mort de Cody McLaury n’ait jamais fait l’objet d’une enquête si ce n’était pas pour la mort de Matthew Perry ? » Estrada a répondu : « C’est certainement possible, mais je dirai que nous enquêtons sur la mort de nombreuses personnes qui ne sont pas des célébrités. Je pense qu’il y a un changement dans la façon dont nous regardons ces cas. »

Qui est responsable de la mort de l’acteur Matthew Perry ?

Les autorités affirment que les principaux accusés sont le Dr Salvador Plasencia, 42 ans, qui travaillait dans un centre de soins d’urgence à Calabasas, et Sangha, 41 ans, connue sous le nom de « Reine de la Kétamine » par ses clients.

Sangha et Plasencia ont tous deux été inculpés d’un certain nombre de chefs d’accusation, notamment de « complot en vue de distribuer de la kétamine » et « d’administration de kétamine ».

Les deux accusés ont plaidé non coupable. L’avocat de Sangha, Mark Geragos, a défendu son client en déclarant à Newsweek : « Je pense que toutes ces soi-disant légendes urbaines selon lesquelles mon client connaissait Matthew Perry sont manifestement fausses. »

Les autres accusés selon la plainte pénale sont le Dr Mark Chavez, 54 ans, de San Diego; Kenneth Iwamasa, 59 ans, l’assistant de Perry, et Erik Fleming, 54 ans, un ancien producteur de cinéma devenu intermédiaire de drogue, selon les autorités.

« En septembre et octobre 2023, il est devenu très dépendant de la kétamine », a récemment déclaré Alex Stone, correspondant national d’ABC à propos de Matthew Perry, citant des détails de l’acte d’accusation. « Il en avait de plus en plus besoin. C’était progressif et rapide au cours de ces semaines où il recevait six à huit injections de kétamine par jour. »

Selon l’acte d’accusation, le Dr Plasencia a rencontré Perry le 10 octobre 2023 dans un parking public près de l’aquarium de Long Beach, en Californie, et lui a fait une injection à l’arrière d’une voiture. Le Dr Plasencia et le Dr Chavez auraient récolté 55 000 dollars auprès de Matthew Perry en moins d’un mois, selon l’acte d’accusation.

Le Dr Salvador Plasencia et Jasveen Sangha doivent être jugés ensemble en mars. Sangha reste en détention, tandis que Plasencia a été libéré sous caution de 100 000 dollars. Iwamasa et Fleming ont tous deux plaidé coupable et Chavez a plaidé coupable, admettant son rôle dans cette affaire.

Qu’est-ce que la kétamine illicite ?

L’année dernière, les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont saisi plus de 8 000 livres de kétamine illégale, dont la valeur marchande est estimée à plus de 170 millions de dollars. Une partie de cette quantité a fini entre les mains de trafiquants de rue.

Mike Fiore dit qu’il est un ancien trafiquant de drogue et qu’il est en voie de guérison pour toxicomanie. Aujourd’hui, il est le directeur de Facing Fentanyl, qui propose des informations sur cette drogue mortelle, le fentanyl. Il dit avoir déjà essayé la kétamine illégale et sait de première main à quel point cette drogue est populaire.

S’adressant à ABC News devant l’appartement de Jasveen Sangha, Fiore a déclaré à propos de la kétamine illicite : « Je vendais de la drogue. Je n’avais pas de clientèle comme [Sangha]mais lorsque j’avais une clientèle haut de gamme, j’étais capable d’obtenir des produits haut de gamme.

Fiore raconte son expérience passée avec la kétamine : « Je la sniffais, ça me déconnectait instantanément de tout ce qui se passait. Si vous êtes dans un club, la musique devient vous. Vous devenez le club. C’est quelque chose qui vous permet d’être à l’aise dans un environnement très fou autour de vous. »

La thérapie légale à la kétamine prometteuse pour certains patients souffrant de dépression sévère

Bien que la kétamine illégale ait en partie causé la mort de Perry, lorsqu’elle est prescrite et administrée légalement, de nombreux médecins et leurs patients affirment que les résultats peuvent être révolutionnaires. « Les recherches sont favorables lorsque l’on envisage la kétamine comme traitement de la dépression, en particulier chez les personnes souffrant de dépression résistante qui ne répondent pas aux thérapies traditionnelles », a déclaré le Dr Stephanie Widmer, experte en toxicologie et en toxicomanie.

« Impact x Nightline » a visité Bespoke Treatment à Los Angeles et a rencontré Sebastian qui suit une thérapie à la kétamine pour sa dépression résistante au traitement. Sebastian a déclaré : « Je dirais que mes symptômes de dépression ont probablement diminué de 50 % à présent, ce qui est une bonne chose. »

L’épouse de Sebastian, Brenda, suit une thérapie à la kétamine pour ce qui était autrefois une anxiété ingérable.

« Je me suis dit : « Oh mon Dieu, mon anxiété, elle a disparu. Je ne sais pas comment je faisais pour fonctionner avant avec ce genre d’anxiété », a déclaré Brenda.

