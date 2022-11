La sœur de Kim profère des menaces insultantes à Séoul à propos des sanctions

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a proféré jeudi des menaces pleines d’insultes contre la Corée du Sud pour avoir envisagé des sanctions non littérales contre le Nord, qualifiant le nouveau président du Sud et son gouvernement d ‘«idiots» et «un courir un chien sauvage ronger un os donné par les États-Unis »

La diatribe de Kim Yo Jong est intervenue deux jours après que le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu’il examinait des sanctions unilatérales supplémentaires contre la Corée du Nord suite à son récent barrage d’essais de missiles. Le ministère a déclaré qu’il envisagerait également des sanctions et des mesures de répression contre les cyberattaques présumées de la Corée du Nord – une nouvelle source clé de financement de son programme d’armement – ​​si le Nord procédait à une provocation majeure comme un essai nucléaire.

“Je me demande quelles “sanctions” le groupe sud-coréen, pas plus qu’un chien sauvage en train de ronger un os donné par les États-Unis, impose impudemment à la Corée du Nord”, a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué diffusé par les médias d’État. “Quel spectacle à voir !”

Elle a qualifié le nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son gouvernement conservateur d’« idiots qui continuent de créer une situation dangereuse ». Elle a ajouté que la Corée du Sud “n’avait pas été notre cible” lorsque Moon Jae-in – le prédécesseur libéral de Yoon qui cherchait à se réconcilier avec la Corée du Nord – était au pouvoir. Cela pourrait être considéré comme une tentative possible d’aider à favoriser les sentiments anti-Yoon en Corée du Sud.

“Nous avertissons une fois de plus les impudents et les stupides que les sanctions et les pressions désespérées des États-Unis et de leurs comparses sud-coréens contre (la Corée du Nord) alimenteront l’hostilité et la colère de cette dernière et leur serviront de nœud coulant”, a déclaré Kim Yo. dit Jong.

Le mois dernier, la Corée du Sud a imposé ses propres sanctions à 15 individus et 16 organisations nord-coréens soupçonnés d’être impliqués dans des activités illicites pour financer les programmes d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Il s’agissait des premières sanctions unilatérales de Séoul contre la Corée du Nord en cinq ans, mais les experts disent qu’il s’agissait en grande partie d’une étape symbolique car les deux Corées ont peu de relations financières entre elles.

Mais les observateurs affirment que les efforts de Séoul pour se coordonner avec les États-Unis et d’autres pour réprimer les cyberactivités illicites présumées du Nord pourraient irriter la Corée du Nord. Plus tôt cette année, un groupe d’experts de l’ONU a déclaré dans un rapport que la Corée du Nord continuait de voler des centaines de millions de dollars aux institutions financières et aux sociétés et bourses de crypto-monnaie, de l’argent illicite qui est une source importante de financement pour ses programmes nucléaires et de missiles.

La Corée du Nord a fait l’objet de 11 séries de sanctions imposées par l’ONU pour ses essais nucléaires et de missiles depuis 2006. Mais le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord pour sa série torride de lancements de missiles balistiques interdits cette année parce que la Chine et la Russie, deux des membres du conseil disposant du droit de veto, se sont opposés à eux alors qu’ils sont enfermés dans des affrontements avec les États-Unis.

La Corée du Nord a déclaré à plusieurs reprises que les sanctions de l’ONU étaient la preuve de l’hostilité des États-Unis envers la Corée du Nord, ainsi que de ses exercices militaires réguliers avec la Corée du Sud. La diplomatie dirigée par les États-Unis sur le programme nucléaire de la Corée du Nord s’est effondrée au début de 2019 en raison de querelles sur l’allégement des sanctions que la Corée du Nord recevrait en échange de ses mesures de dénucléarisation limitées.

Kim Yo Jong a averti mardi que les États-Unis seraient confrontés à “une crise de sécurité plus meurtrière” alors qu’ils poussent à la condamnation par l’ONU du récent test de missile balistique intercontinental du Nord qui a démontré son potentiel à frapper tous les États-Unis continentaux

Le titre officiel de Kim Yo Jong est celui de vice-directeur de département du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir au Nord. Mais le service d’espionnage sud-coréen pense qu’elle est la deuxième personne la plus puissante du Nord après son frère et gère les relations avec la Corée du Sud et les États-Unis.

Hyung-jin Kim, Associated Press