La sœur de Kim met en garde les États-Unis contre “une crise de sécurité plus mortelle”

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti mardi les États-Unis qu’ils seraient confrontés à “une crise de sécurité plus meurtrière” alors que Washington fait pression pour que l’ONU condamne le récent test de missile balistique intercontinental du Nord.

L’avertissement de Kim Yo Jong est intervenu quelques heures après que l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU que les États-Unis diffuseraient une proposition de déclaration présidentielle condamnant les lancements de missiles interdits par la Corée du Nord et d’autres activités déstabilisatrices. Après la réunion, Thomas-Greenfield a également lu une déclaration de 14 pays soutenant une action visant à limiter l’avancement de ses programmes d’armement par la Corée du Nord.

Kim Yo Jong, qui est largement considérée comme la deuxième personne la plus puissante de Corée du Nord après son frère, a fustigé les États-Unis pour avoir publié ce qu’elle a appelé “une déclaration commune dégoûtante avec des racailles telles que la Grande-Bretagne, la France, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud”.

Kim a comparé les États-Unis à “un chien qui aboie saisi de peur”. Elle a déclaré que la Corée du Nord considérerait la déclaration dirigée par les États-Unis comme “une violation gratuite de notre souveraineté et une grave provocation politique”.

“Les États-Unis doivent garder à l’esprit que, même s’ils cherchent désespérément à désarmer (la Corée du Nord), ils ne pourront jamais priver (la Corée du Nord) de son droit à l’autodéfense et que plus ils s’acharnent sur l’anti-( Corée du Nord) agit, il fera face à une crise de sécurité plus meurtrière », a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé par les médias d’État.

La réunion de lundi du Conseil de sécurité de l’ONU a été convoquée en réponse au lancement vendredi de l’ICBM par la Corée du Nord, qui faisait partie d’une série provocatrice d’essais de missiles cette année qui, selon les experts, est conçue pour moderniser son arsenal nucléaire et accroître son influence dans la diplomatie future. Le test de vendredi impliquait son missile Hwasong-17 le plus puissant, et certains experts affirment que le lancement réussi à angle raide a prouvé son potentiel à frapper n’importe où sur le continent américain s’il est tiré sur une trajectoire standard.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué le lancement de l’ICBM et ont appelé à des mesures pour limiter les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Mais la Russie et la Chine, toutes deux membres du Conseil de sécurité disposant du droit de veto, se sont opposées à toute nouvelle pression et sanction contre la Corée du Nord. En mai, les deux pays ont opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis de durcir les sanctions contre la Corée du Nord pour ses précédents essais de missiles balistiques, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Corée du Nord a déclaré que ses activités de test étaient des exercices légitimes de son droit à l’autodéfense en réponse aux exercices militaires réguliers entre les États-Unis et la Corée du Sud, qu’elle considère comme une répétition d’invasion. Les responsables de Washington et de Séoul affirment que les exercices sont de nature défensive.

Kim Yo Jong a déclaré que le fait que le lancement de l’ICBM par la Corée du Nord ait été discuté au Conseil de sécurité est “de toute évidence l’application d’un double standard” par l’organe de l’ONU, car il “a fermé les yeux” sur les exercices militaires américano-sud-coréens. Elle a déclaré que la Corée du Nord ne tolérerait aucune tentative de porter atteinte à son droit à l’autodéfense et prendrait “la plus dure des contre-mesures jusqu’à la dernière” pour protéger sa sécurité nationale.

Lundi, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a qualifié le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de « marionnette des États-Unis ».

On craint que la Corée du Nord ne procède bientôt à son premier essai nucléaire en cinq ans.

Le statut de la capacité nucléaire de la Corée du Nord reste entouré de secret. Certains analystes disent que la Corée du Nord possède déjà des missiles nucléaires qui peuvent frapper à la fois le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon, mais d’autres disent que le Nord est encore à des années de posséder de tels missiles.

