La sœur de Kim Jong Un met en garde les États-Unis contre une “crise de sécurité plus mortelle” à cause des critiques sur les tests de missiles

Kim Yo Jong, la sœur politiquement puissante du dictateur nord-coréen Kim Jong Un, a mis en garde contre une “crise de sécurité fatale” aux détracteurs occidentaux du royaume ermite.

Kim Yo Jong a fait ce commentaire en référence aux condamnations des essais de missiles nord-coréens par les pays alignés sur les États-Unis après une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi.

LA CORÉE DU NORD DÉVOILE LA FILLE DE KIM JONG UN SUR LE SITE DE LANCEMENT DE MISSILE

“Les États-Unis doivent garder à l’esprit que, même s’ils cherchent désespérément à désarmer (la Corée du Nord), ils ne pourront jamais priver [North Korea] de son droit à l’autodéfense et que plus il s’acharne sur l’anti-[North Korea] actes, il fera face à une crise de sécurité plus mortelle”, a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué aux médias d’État.

La réunion du Conseil de sécurité a été convoquée après le lancement test de missiles ICBM par l’armée nord-coréenne, apparemment dans le but de renforcer l’autodéfense nationale.

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ UN MISSILE BALISTIQUE QUI A ATTERRI PRÈS DE LA CORÉE DU SUD : SÉOUL

Kim Yo Jong a critiqué les États-Unis pour leur “déclaration commune dégoûtante avec des racailles telles que la Grande-Bretagne, la France, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud”.

Le média d’Etat KCNA a déclaré samedi que Kim avait observé vendredi le lancement d’un nouveau type de missile balistique intercontinental avec sa femme Ri Sol Ju et leur “fille bien-aimée”.

Le journal Rodong Sinmun a publié des photos de Kim regardant un missile en plein essor avec sa fille.

Le dirigeant de 38 ans a déclaré que le lancement du missile Hwasong-17 – le pays missile à capacité nucléaire à plus longue portée – a prouvé qu’il disposait d’une arme fiable pour contenir les menaces militaires dirigées par les États-Unis.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré que l’arme pourrait parcourir jusqu’à 9 320 milles – suffisamment pour atteindre le continent américain.