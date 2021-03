L’accord militaire de 2018, qui avait été le résultat le plus tangible des trois sommets entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, oblige les pays à prendre des mesures pour réduire les menaces militaires conventionnelles, telles que l’établissement de tampons frontaliers terrestres et maritimes. et les zones d’exclusion aérienne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy