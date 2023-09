La sœur de Kim Jong Un est « la femme la plus dangereuse du monde », selon un expert : voici pourquoi

Un expert nord-coréen a expliqué avec Fox News Digital pourquoi la sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, est « la femme la plus dangereuse du monde » après une apparition surprise en Russie la semaine dernière.

« Je soutiens que Kim Yo Jong est aujourd’hui effectivement la femme la plus dangereuse au monde dans toute l’histoire de la Corée, et peut-être dans l’histoire du monde », a déclaré Sung-Yoon Lee, professeur à l’école Fletcher de l’université Tufts.

« Bien qu’elle soit relativement jeune – elle aura 36 ans fin septembre – c’est une femme qui donne, bien sûr, une image plus douce à la façade brutale, chauvine et dominée par les hommes de sa nation », a-t-il déclaré. « Elle doit être prise très au sérieux. »

Lee est l’auteur de « The Sister », qui retrace l’ascension au pouvoir de Yo Jong en tant que « adjoint de facto » du chef suprême du royaume ermite.

DES PHOTOS MONTRENT KIM JONG UN VISITANT UNE USINE D’AVIONS DE CHASSE SANCTIONNÉES EN RUSSIE, ASSIS DANS LE COCKPIT DE L’AVION

Kim Yo Jong a fait sa première apparition publique en 2011 avec son père, Kim Jong Il, mais est restée largement une figure de fond jusqu’à ce qu’elle apparaisse aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018. Elle a ensuite accompagné son frère à un événement historique quelques mois plus tard. sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in.

Elle a récemment accompagné son frère en Russie pour son sommet avec Vladimir Poutine, visitant le cosmodrome de Vostochny avant une rencontre entre les deux dirigeants.

Les analystes ont identifié Kim Yo Jong comme un successeur possible de son frère, et Lee pense qu’elle pourrait servir de régente aux enfants de son frère jusqu’à ce qu’ils soient en âge de prendre le pouvoir – même si cela crée des tensions.

Lee a reconnu que s’il y avait « une certaine tension avec la tante », alors elle « se souviendrait de l’hiver glacial et amer de 2013, quand elle et son frère ont fait exécuter leur oncle ».

LA CORÉE DU SUD PARLE DU 1ER LANCEMENT DE SOUS-MARIN NUCLÉAIRE DU NORD : « TROMPERIE OU EXAGÉRATION »

Kim Yo Jong et son frère semblent coopérer de plus en plus au fil des années, à commencer par l’assassinat de leur oncle qui avait « applaudi sans enthousiasme » en présence du guide suprême – l’un des nombreux crimes accusés par les médias d’État. lui d’avoir utilisé une action « arrogante » qui a déclenché « un ressentiment immense à l’égard de notre personnel militaire et de nos gens ».

Après ses débuts publics en Corée du Sud, elle a fait des déclarations audacieuses au nom de son frère et de son gouvernement – ​​au moins 40 déclarations écrites, ainsi qu’en ordonnant la destruction d’un bureau de liaison conjoint situé sur le territoire nord-coréen.

Lee a expliqué que cette autorité acquise est particulièrement troublante dans la mesure où elle lui confère probablement une autorité – même conjointement avec son frère – sur l’arsenal nucléaire du pays, à laquelle elle a fait référence dans quelques déclarations l’année dernière lorsqu’elle a menacé la Corée du Sud si elle « tirait ne serait-ce qu’un seul tir ». une seule balle sur le territoire nord-coréen. »

« Nous n’avons jamais vu cela en Corée du Nord, dans l’histoire coréenne, dans l’histoire mondiale, un co-despotesse – une co-leader féminine d’un régime criminel – en émettant des menaces nucléaires et en disant que j’ai le pouvoir de vous bombarder, un État voisin pacifique et démocratique de la Corée du Sud », a déclaré Lee.

Trump déclare que nous avons évité « l’holocauste nucléaire » lorsqu’il a conclu un « accord avec la Corée du Nord »

Faire des recherches sur un sujet concernant l’un des pays les plus secrets de la planète s’est avéré difficile, mais Lee a surmonté la « grande difficulté » avec l’aide d’étudiants diplômés pour rechercher « chaque référence à Kim Yo Jong » dans les rapports chinois et même à Taiwan. déclarations officielles de la Corée du Nord et « des centaines d’heures » de vidéo nord-coréenne.

« D’après toutes ces vidéos, séquences et déclarations nord-coréennes, etc., je vois Kim Yo Jong comme occupant une position particulièrement puissante dans la hiérarchie de son pays », a déclaré Lee. « J’ai également interviewé plusieurs personnes qui l’ont rencontrée et j’ai pu obtenir un aperçu de sa personnalité, etc., mais j’admets qu’il y a des limites à mon livre et à l’étude de la Corée du Nord en général. »

Ses recherches ont donné lieu à des découvertes intéressantes, telles que la tension qui naît d’une femme dirigeante puissante dans une culture et une société fortement « chauvines et dominées par les hommes », qui, selon Lee, passeraient « au second plan après le maintien du pouvoir au sein de la famille royale ».

« La Corée du Nord elle-même, son existence est choquante parce que c’est un pays tellement unique – si unique, si différent, si non conventionnel que je parle souvent de la Corée du Nord comme d’un pays unique », a déclaré Lee. « La Corée du Nord est vraiment différente. »

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Lee a émis l’hypothèse que la Corée du Nord pourrait utiliser Kim Yo Jong comme une arme, en l’envoyant à des réunions avec le président ou aux Nations Unies, ce qui mettrait ces organes directeurs dans la position délicate de l’accepter ou de paraître « irritable » du fait qu’elle est une femme. cimentant son pouvoir et son influence.

« Quand elle dira ‘OK, parlons de dénucléarisation ou de normalisation des relations diplomatiques’, beaucoup d’entre nous seront enclins à vouloir la croire simplement parce qu’elle est une femme », a-t-il déclaré. « Donc, elle est ambitieuse, elle est intelligente, elle est impitoyable et, par conséquent, nous devrions la prendre très au sérieux et ne pas la prendre avec condescendance. »