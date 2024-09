La sœur de Kate Moss, Lottie Moss, parle de l’horrible overdose d’Ozempic et de son hospitalisation

Lottie Moss parle ouvertement de ses luttes choquantes avec Ozempic.

Le mannequin britannique et sœur du top model Kate Moss, a fait preuve de franchise dans une vidéo YouTube jeudi à propos de l’utilisation passée du médicament sur ordonnance populaire qui traite le diabète, l’obésité et les maladies cardiaques.

« Je ne vais pas vous mentir. J’ai vraiment essayé », a déclaré Moss dans un épisode de son podcast « Dream On » Intitulée « Mon enfer Ozempic : j’ai eu des crises d’épilepsie, des urgences, une perte de poids », elle a qualifié sa précédente utilisation d’Ozempic de « pire décision » qu’elle ait jamais prise. Elle a également déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait obtenu le médicament, qui nécessite une ordonnance, d’un ami et non d’un médecin.

« Si c’est un avertissement pour quelqu’un, s’il vous plaît, si vous envisagez de le faire, ne le faites pas », a déclaré Moss, 26 ans, aux auditeurs de « Dream On ». « Cela n’en vaut vraiment pas la peine. Je préférerais mourir n’importe quel jour plutôt que de le faire à nouveau ».

« Un jour, je me suis sentie tellement malade que j’ai dit à mon amie : « Je n’arrive pas à garder de l’eau. Je n’arrive pas à garder de la nourriture, aucun liquide, rien. Je dois aller à l’hôpital. Je me sens vraiment malade » », a déclaré Lottie Moss, se souvenant de l’incident.

Moss a ensuite eu une crise d’épilepsie et a qualifié la situation de « la chose la plus effrayante à laquelle elle ait jamais eu à faire face » dans sa vie et a ajouté que l’incident était « honnêtement horrible ».

Elle a poursuivi : « J’espère qu’en parlant de cela et en racontant mon expérience, cela pourra servir de leçon à certaines personnes et leur faire comprendre que cela n’en vaut vraiment pas la peine. »

« Cela ne devrait pas être une tendance en ce moment, où est passée la positivité corporelle ici ? Nous nous en sortions si bien », a-t-elle déclaré, expliquant que nous sommes revenus aux standards du corps « super, super mince » et qualifiant cette tendance de « chic à l’héroïne ». Sa sœur Kate a contribué à populariser un look similaire dans les années 1990 lors de l’ascension des top-modèles.

Elle a dit à ses fans de « soyez heureux avec votre poids ».

« Cela peut être très préjudiciable à l’avenir pour votre corps. Vous ne vous en rendez pas compte maintenant, mais restreindre certains aliments et certaines choses de ce genre peut vraiment être très préjudiciable à l’avenir », a déclaré Moss.

Moss a déclaré que lorsqu’elle prenait le médicament, « la quantité que je prenais était en fait destinée aux personnes qui pesaient 100 kilos et plus, et je suis dans la tranche des 50 kilos. » (100 kilos correspondent à 220 livres tandis que 50 kilos correspondent à environ 110 livres.)

Des médicaments comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro peuvent aider une personne à perdre de 15 à 20 % de son poids corporel, soit jusqu’à 60 livres pour une personne qui a commencé à 300 livres.

Selon le Dr Deborah Horn, professeure adjointe de chirurgie à la McGovern Medical School de l’UTHealth Houston, les médicaments pour perdre du poids fonctionnent en envoyant des signaux au centre de l’appétit du cerveau pour réduire la faim et augmenter la sensation de satiété. Une fois qu’une personne arrête de prendre le médicament, cet effet disparaît, ce qui ouvre la voie à certaines personnes qui reprennent ce qu’elles ont perdu si elles n’adaptent pas leur régime alimentaire et leurs habitudes d’exercice.

Les effets secondaires d’Ozempic sont très variés : perte de poids excessive, reprise de poids, stagnation. Sans parler des nausées, de la diarrhée et d’autres problèmes gastro-intestinaux.

