La sœur de Kate Moss, Lottie Moss, a eu une crise d’épilepsie après avoir pris de l’Ozempic

Kate Moss‘ demi-soeur, Lottie Mossse prononce contre l’utilisation d’Ozempic pour perdre du poids après une expérience pénible avec le médicament.

« Il y a quelques mois, je n’étais pas satisfaite de mon poids. J’avais une amie qui pouvait me l’apporter et c’était plutôt en dessous de la moyenne, je ne vais pas mentir », a déclaré Lottie, 26 ans, lors de l’épisode du jeudi 12 septembre de son podcast « Dream On ».

Elle a expliqué que même si elle avait obtenu le médicament contre le diabète de type 2 par l’intermédiaire d’un médecin, elle n’avait pas subi d’examen pour déterminer si elle était une bonne candidate pour Ozempic et quel dosage elle devait prendre.

« La quantité que je prenais était en fait destinée aux personnes de 100 kilos [220 pounds] et plus, et j’ai la cinquantaine [110-130 pounds] « gamme », a-t-elle déclaré.

Lottie a ensuite déclaré que la prise d’Ozempic était « la pire décision » qu’elle ait jamais prise et a mis en garde les autres contre l’utilisation du traitement pour perdre du poids, sauf si cela est médicalement nécessaire.

« Si vous envisagez de le faire, ne le prenez pas. Cela n’en vaut vraiment pas la peine », a déclaré le mannequin. « Je préférerais mourir n’importe quand plutôt que de le prendre à nouveau. Cela m’a donné la nausée. (…) Je ne me suis jamais sentie aussi malade de ma vie. »

Lorsque Lottie n’a plus pu garder la nourriture ou l’eau sans vomir, elle a réalisé qu’elle devait aller à l’hôpital. Une fois admise aux urgences, elle « a eu une crise d’épilepsie à cause de sa déshydratation ».

Lottie, qui a déclaré n’avoir jamais eu de crise auparavant, a qualifié l’expérience de « la chose la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée ».

« Mon visage était crispé. Tout mon corps était tendu », se souvient-elle. « Vos mains se crispent et vous ne pouvez plus les bouger. Vous avez l’impression que vous allez vous casser la main. C’était vraiment horrible. »

La native du Royaume-Uni a conclu son histoire d’horreur en partageant son espoir de pouvoir « servir de leçon à certaines personnes et leur faire comprendre que cela ne vaut vraiment pas la peine » d’utiliser Ozempic si elles n’en ont pas besoin.

Lottie n’est pas la première star à dénoncer les effets secondaires indésirables du médicament. Jillian Michaels dit Personnes en février 2023, elle a « retiré au moins les parents de huit amis de la famille » d’Ozempic.

« Ils [were] « Ils ont des palpitations cardiaques, ils ont des nausées, ils se sentent comme de la merde », a-t-elle déclaré. « Une fois qu’ils arrêtent de prendre le médicament, il y a un effet rebond. Donc, vous ne gagnez rien. »

D’autres ont eu des expériences positives.

« Ozempic a fait du bon travail pour moi et j’ai été ravi de l’utiliser » Tracy Morganqui est diabétique, a déclaré à E! News en mars. « Je prends de l’Ozempic tous les jeudis. Cela réduit mon appétit de moitié. »