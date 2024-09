La sœur de Kate Moss, Lottie, hospitalisée après une overdose d’Ozempic

La demi-sœur en difficulté de Kate Moss, Lottie Moss, a révélé qu’elle avait été hospitalisée et avait eu une crise après une overdose d’Ozempic.

« C’est la pire décision que j’ai jamais prise, donc c’est un avertissement pour tout le monde : s’il vous plaît, si vous envisagez de le faire, ne le faites pas. Ça n’en vaut vraiment pas la peine », a déclaré le mannequin de 26 ans. a déclaré dans l’épisode de jeudi de son podcast, « Dream On ».

Lottie a expliqué qu’elle avait essayé le médicament antidiabétique, devenu populaire à Hollywood pour perdre du poids, il y a quelques mois lorsqu’elle « ne se sentait pas satisfaite » de son poids.

Lottie Moss a révélé jeudi dans son podcast « Dream On » qu'elle avait eu une crise après une overdose d'Ozempic.

Le mannequin se souvient avoir été hospitalisé après avoir pris le médicament pour perdre du poids pendant deux semaines.

Lottie a admis avoir pris le médicament pendant deux semaines après qu’un ami le lui ait donné d’un médecin « en dessous du niveau requis ».

Cependant, elle a appris plus tard qu’elle avait injecté près du double de la dose recommandée pour une personne de son poids.

La quantité incorrecte a finalement fait que Lottie est devenue « si malade un jour » qu’elle ne pouvait « pas garder d’eau » ou de nourriture et que son visage n’avait « aucune couleur », alors son amie l’a emmenée aux urgences après avoir été alitée pendant deux jours.

Lottie a finalement souffert d'une crise d'épilepsie à cause de sa déshydratation.

Lottie est la sœur cadette de Kate Moss

« Dès que je suis entrée dans la pièce où j’ai été vue par une autre infirmière, j’ai littéralement eu une crise à cause de ma déshydratation, ce qui, honnêtement, a été la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans ma vie », a-t-elle avoué.

Lottie se souvient avoir senti son visage « se crisper » et son « corps tout entier » [being] tendu. »

« Vos mains se crispent, vous ne pouvez plus les bouger, et vous avez l’impression que vous allez vous casser la main. C’était vraiment horrible », a-t-elle déclaré.

Lottie a dit qu'elle avait reçu le médicament d'une amie et qu'elle prenait deux fois la dose prévue.

Lottie est allée jusqu'à dire qu'elle préférerait « mourir » plutôt que de prendre à nouveau de l'Ozempic.

Lottie, qui a lutté contre la dépendance pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, a admis qu’elle aurait aimé connaître les « petits détails » concernant le médicament avant de l’injecter, car cela a fini par être « la pire décision » qu’elle ait jamais prise.

« Je préférerais mourir n’importe quand plutôt que de le reprendre. Cela me donnait la nausée », a-t-elle déclaré à ses auditeurs.

Le mannequin OnlyFans a expliqué qu’elle avait commencé à prendre le médicament alors qu’elle pesait environ 132 livres et qu’elle était tombée à environ 117 livres en moins de deux semaines.

Elle a expliqué qu'elle voulait raconter son histoire pour que les gens ne se sentent pas découragés par d'autres célébrités prenant ce médicament pour perdre du poids.

Lottie est désormais « heureuse » de son poids.

« J’espère qu’en parlant de cela, je pourrai peut-être servir de leçon à certaines personnes, leur faire comprendre que cela n’en vaut pas la peine, et que c’est pour le diabète – ce n’est pas vraiment pour la perte de poids », a-t-elle déclaré.

Lottie a reconnu qu’il peut être « si difficile » de voir d’autres célébrités qui prennent peut-être un médicament pour perdre du poids et de ne pas envier leurs « pertes de poids spectaculaires ».

« Cette tendance chic à l’héroïne revient en force, c’est quelque chose qui s’est produit dans les années 90, on ne devrait pas revenir en arrière. Cela ne devrait pas être une tendance en ce moment. Où est passée la positivité corporelle ? Je ne comprends pas », s’est-elle demandée.

Lottie a également été ravie du soutien de son petit ami.

Lottie a déjà eu des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Malgré les pressions extérieures, Lottie a dit à ses auditeurs qu’elle était « arrivée à un point » où elle était « heureuse » avec son poids, et cela est également dû en partie à son nouveau petit ami.

« Le fait qu’il m’aime m’a fait m’aimer davantage, dans tous les domaines », s’est-elle exclamée.

Lottie a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie après avoir commencé sa carrière de mannequin.

Elle est entrée en cure de désintoxication en 2022.

Une source a déclaré au Post que Kate était « mortifiée » que Lottie ait publié des vidéos TikTok depuis sa cure de désintoxication.

« Je pense que je me suis rebellée contre une industrie qui me rendait triste. Je me suis rebellée contre cette personne parce que j’étais tellement malheureuse d’être cette personne », a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok émouvante en janvier.

Lottie, qui est la fille d’Inger Moss et de Peter Moss, s’était déjà inscrite en cure de désintoxication en 2022 et publiait fréquemment des TikToks pendant son séjour là-bas.

Une source a déclaré au Post à l’époque que sa demi-sœur aînée, Kate, « se sentait complètement mortifiée » par la façon dont Lottie gérait sa dépendance.