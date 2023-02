La sœur de Kate Middleton, Pippa, porte un bikini rouge pendant ses vacances dans les Caraïbes, des mois après l’accouchement

Pippa Middleton, la petite sœur de Kate Middleton, avait l’air svelte alors qu’elle prenait le soleil avec sa famille lors de vacances à Saint-Barth le week-end dernier.

Le voyage intervient quelques mois seulement après que la femme de 39 ans a donné naissance à son troisième enfant, Rose, en juin. Elle et son mari James Matthews partagent également Arthur, 4 ans, et Grace, qui auront deux ans en mars.

Pippa a été photographiée en train de courir dans le sable et sur son téléphone tout en portant des lunettes de soleil. Elle a également pris un bain dans les eaux chaudes des Caraïbes.

La famille de Matthews est propriétaire du complexe Eden Rock à Saint-Barth.

PIPPA MIDDLETON, LA SOEUR JEUNE DE KATE MIDDLETON, ATTEND SON TROISIÈME ENFANT

La sœur de la princesse de Galles a révélé comment elle restait en forme, racontant à Hoka en 2021 que courir était une “constante” dans sa vie depuis qu’elle avait 8 ans.

“Au cours des deux dernières années, la vie de famille et la maternité ont occupé une grande partie de mon temps libre et, sans surprise, les défis sur lesquels j’ai prospéré ont été relégués au second plan”, a déclaré Pippa à Hoka. Elle est ambassadrice de la marque Hoka depuis 2018.

“La course et la forme physique font toujours partie de ma routine hebdomadaire, mais pas au niveau qu’elle était auparavant. Je suppose que ma course a été plus après les bébés et les tout-petits que pour franchir les lignes d’arrivée, ce qui me convient – pour l’instant. À travers les deux grossesses, J’ai essayé de rester en forme et fort pour les avantages physiques mais aussi pour le redémarrage mental et émotionnel que cela me donne.”

Elle a dit qu’elle était capable de gérer son poids en courant autour de la cour de récréation, en emmenant son fils à l’arrière de son vélo et en faisant du buggy.

Pippa a été mise à l’honneur pour la première fois en 2011 lorsqu’elle a été la demoiselle d’honneur de la sœur aînée de Kate lors de son mariage à l’abbaye de Westminster avec le prince William.