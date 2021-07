La sœur de Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, critique la performance de Taapsee Pannu dans ‘Haseen Dillruba’ et dit qu’elle n’a pas de portée | Nouvelles des gens

New Delhi: La sœur de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, a lancé un hit sur la dernière version de Taapsee Pannu, « Haseen Dillruba » sur ses réseaux sociaux. Il y a quelques jours à peine, Kangana avait riposté au commentaire de Taapsee la qualifiant de » non pertinente » et il semble maintenant que la sœur de l’actrice » Queen » se soit rendue sur Instagram pour célébrer les critiques négatives du film de Taapsee. Sur ses histoires Instagram, elle a partagé une capture d’écran d’une critique Twitter du film et a écrit ses commentaires sur la performance de Taapsee à côté.

Elle a écrit: « La fraude créée par la mafia est exposée, mais ce n’est que dans des chuchotements que personne ne le dit ouvertement, alors j’ai décidé de faire l’acte, un acteur à un seul ton qui n’a absolument aucune présence à l’écran, aucune portée, aucune vraie personnalité ni présence à l’écran , est confronté à l’un des plus grands acteurs du cinéma indien jamais vu… non seulement elle imite et copie ouvertement Kangana, mais elle l’appelle également non pertinente et double filtre, aaj isko bhi critiques ne nanga kar diya. Ye gubbara bhi footna salut tha, pied gaya. »

Découvrez son histoire Instagram:

Plus tôt, Kangana et Taapsee avaient eu une dispute verbale en ligne. Dans une interview avec Hindustan Times, on a demandé à Taapsee Pannu si elle manquait Kangana de Twitter après que son compte ait été banni, auquel la première a répondu : « Non, elle ne me manque pas. Je ne l’ai pas manquée, ou je ne la veux pas, aussi avant. Elle est trop hors de propos pour moi, dans ma vie personnelle. C’est une actrice, c’est une collègue à cet égard. Mais plus que ça, elle n’a aucune importance dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle , Bon ou Mauvais. »

À cela, Kangana a réagi de manière assez explosive et a accusé Taapsee d’utiliser son nom pour promouvoir sa dernière sortie ‘Haseen Dillruba’.

Côté travail, Taapsee sera ensuite vu dans ‘Looop Lapeta’, ‘Rashmi Rocket’ et ‘Shabaash Mithu’.

D’un autre côté, Kangana fera ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film « Tiku Weds Sheru ». Elle a également « Thalaivi », un biopic sur la défunte actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa dans son chaton. La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de COVID.

Elle fait également partie des films ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ entre autres.