La sœur de Kajol, Tanishaa Mukerji, qualifie le népotisme d' »argument de foutaise », et déclare « Je suis l’enfant numéro un de son échec »

Le débat sur le népotisme est un débat de longue date dans l’industrie et après la disparition de Sushant Singh Rajput, il a été encore plus mis en évidence. Récemment, la sœur de Kajol, Tanishaa Mukerji, a qualifié le neptisme d’argument bidon. Elle s’est même qualifiée d’« enfant numéro un de l’échec du népotisme ».

Dans une conversation avec ETimes, Tanishaa a déclaré : « Le népotisme est un argument bidon. C’est juste un mot fantaisiste que les gens utilisent souvent hors de leur contexte. Dans l’industrie d’aujourd’hui, si vous ne travaillez pas dur, vous n’êtes pas vu. C’est un travail difficile. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Une personne, qui n’est pas un enfant vedette et qui réussit dans l’industrie, parlera de la difficulté d’obtenir sa première pause. Mais ils n’ont pas à faire face à l’idée préconçue que le monde entier avait d’un enfant star – yeh toh Dharmendra ka beta, isko toh Dharam paaji k tarah hona hai ou yeh toh Tanuja ki beti hai, isko toh Tanuja ki tarah hona hai. Non, ils viennent avec une ardoise vierge. C’est un énorme avantage pour notre industrie. Il y a aussi beaucoup d’inconvénients. Je ne le nie pas.

Tanishaa a également donné des exemples d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor et comment, bien qu’étant des enfants vedettes, ils se sont fait un nom dans l’industrie uniquement grâce à leurs talents.

Elle a poursuivi: «Mais dans l’industrie d’aujourd’hui, c’est très difficile et tout est une question de travail acharné. Quand Alia est arrivée dans l’industrie, il y avait tellement d’attentes de sa part. Et elle a travaillé si dur dans l’industrie et je pense qu’elle est l’une des enfants les plus talentueuses. Elle est super douée en tant qu’actrice. Si elle n’était pas aussi talentueuse, elle ne serait pas aussi populaire qu’elle l’est. Elle allume l’écran et tue tout le monde avec ses performances. Et vous me dites qu’elle a réussi parce qu’elle est une star ? D’ailleurs, même Ranbir ! Voyez-les à l’écran… ils l’illuminent. Il y a Varun… ils sont tous si talentueux et travaillent si dur. Et puis il y a des enfants non vedettes, qui font les choses en grand. »

Se qualifiant d’exemple numéro un de népotisme, étant issue d’une famille de Bollywood et ne pas réussir dans l’industrie, Tanishaa pense que « c’est un compromis ».

« L’exemple principal du népotisme ki numéro 1 honi chahiye thi. J’ai Rani (Mukerji) d’un côté, Ajay (Devgn) d’un côté, ma mère est Tanuja, ma sœur est Kajol et j’ai aussi Ayan (cousin, réalisateur) dans la famille. Je suis le numéro un de l’échec du népotisme. (rires) Tous ces gens qui crient au népotisme, me regardent et ensuite parlent. Certaines personnes auront un problème avec ce que j’ai dit, mais certaines personnes diront aussi qu’elle a du sens. C’est un donnant-donnant. C’est une belle période dans le monde pour être là-bas et dire ce que vous pensez parce que les gens ont ces conversations. Et c’est important », a-t-elle conclu.