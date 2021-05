La soeur de Josh Duggar, Jinger et son mari Jeremy, sortent à Los Angeles quelques jours avant l’arrestation de la pornographie juvénile de son frère en disgrâce

La soeur de JOSH Duggar, Jinger, et son mari, Jeremy Vuolo, sont allés faire du shopping à LA quelques jours à peine avant l’arrestation de pornographie juvénile de son frère en disgrâce.

Après l’arrestation de Josh jeudi, Jinger, 27 et Jérémie, 33 ans, a publié un déclaration claquant la star de télé-réalité en disgrâce et ont déclaré qu’ils « condamnaient la maltraitance des enfants ».

17 Jinger et son mari Jeremy Vuolo sont sortis avec un ami proche Jeremy Fall quelques jours avant le scandale

17 Jeremy a tenu leur petite fille Evangeline Jo

La famille heureuse a été repérée à Hollywood avec son copain, entrepreneur et chef célèbre, Jeremy Fall, qui anime la série télévisée Facebook Watch. Beats pour le petit déjeuner.

Jinger et Jérémie sont apparus de bonne humeur alors qu’ils se promenaient dans les magasins avec leurs deux enfants, Felicity, 2 ans, et Evangeline Jo, 5 mois.

Vêtu d’un jean noir, d’une veste en jean et d’un haut blanc, Jinger était en charge de la poussette alors que son mari Jeremy et son copain Jeremy marchaient à côté.

Quelques jours à peine après leur sortie, le frère aîné de Jinger a été accusé de possession de pornographie juvénile.

17 Le couple a déclaré qu’il « condamnait la maltraitance des enfants »

17 Jeremy et Jinger ont critiqué son frère en disgrâce

17 Le couple était de bonne humeur avant que le scandale n’éclate

17 Jeremy et Jinger ont été rejoints par le copain, le célèbre chef Jeremy Fall

À la suite de la mise en accusation de Josh, le couple a partagé des déclarations conjointes sur leurs pages de médias sociaux quelques minutes après la révélation de ses crimes présumés.

La déclaration disait: «Nous sommes troublés d’entendre les accusations portées contre Josh.

« Alors que cette affaire doit passer par le système judiciaire, nous voulons qu’il soit clair que nous condamnons absolument toute forme de maltraitance d’enfants et soutenons pleinement les autorités et le processus judiciaire dans leur quête de justice. »

Une source a déclaré au Sun en exclusivité que le couple tenterait de «se distancier» de leur frère.

«Jinger et Jeremy ont dit à des amis qu’ils étaient dégoûtés par les accusations portées contre Josh.

17 Jinger avait fière allure alors qu’elle poussait la poussette d’Evangeline

17 Josh risque 20 ans de prison s’il est reconnu coupable Crédit: AP

17 Déclaration de Jinger et Jeremy Crédit: Instagram

«Ils ne veulent rien avoir à faire avec lui tant que cela est en cours et se distancient de tout cela.

«Ils ont été secoués par ce qui se passe, en particulier Jinger.

«Ils sont en contact permanent avec leur famille, mais leurs enfants sont leur objectif principal, et c’est dévastateur pour toutes les personnes impliquées.»

Parents Jim Bob et Michelle a également partagé une déclaration sur le site Web de la famille, mais ils ont montré leur soutien à leur fils.

17 Jim Bob et Michelle Duggar ont publié une déclaration Crédit: TLC

17 Les stars de la télé-réalité ont publié cette déclaration sur leur site Web Crédits: Famille Duggar

Il disait: «Nous apprécions vos prières continues pour notre famille en ce moment.

«Les accusations portées contre Josué aujourd’hui sont très graves. Nous prions pour que la vérité, quelle qu’elle soit, soit révélée et que tout cela soit résolu en temps opportun.

« Nous aimons Josh et Anna et continuons de prier pour leur famille. »

Ces déclarations interviennent quelques instants seulement après que Josh a été accusé de deux chefs d’accusation de pornographie juvénile.

17 Selon l’acte d’accusation, Josh, ici avec sa femme Anna, « a sciemment reçu de la pornographie juvénile » Crédit: Instagram

Selon l’acte d’accusation, Josh «a sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Josh a été condamné à confisquer toutes les images visuelles et tous les biens, y compris l’équipement vidéo, liés à l’affaire.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Josh «aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuels sur des enfants. Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent l’abus sexuel d’enfants de moins de 12 ans, en mai 2019. »

17 Josh et sa femme Anna ont six enfants et un autre en route Crédit: Anna Duggar / Instagram

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh est apparu de prison via zoom pour sa mise en accusation vendredi après-midi, alors qu’il a obtenu un avocat et a plaidé non coupable des accusations.

Une audience de détention a été fixée au 5 mai à 13h30 pour déterminer s’il pouvait être libéré sous caution, le gouvernement lui ayant demandé de rester derrière les barreaux.

S’il est libéré, le juge a déclaré que Josh devait résider avec un tiers.

17 Jinger et Jeremy se sont distancés de son frère en disgrâce Crédit: Instagram / @jingervuolo

Elle a déclaré à l’audience: «Le tribunal exigerait probablement un tiers dépositaire avec lequel il pourrait résider, qui garantirait le respect des conditions de la caution.

« Il faudrait que ce soit une résidence où il n’y a pas de mineurs à la maison. Vous auriez besoin de chercher quelqu’un qui pourrait garantir au tribunal qu’il n’y a pas de mineurs à la maison ou qui rendrait visite sans surveillance. »

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington à 13h15 le jeudi après-midi.

Un initié a affirmé que Josh «s’était rendu» sans incident.

17 Jim Bob et Michelle ont dit qu’ils aimaient leur fils et sa femme Crédit: Instagram / Anna Duggar

La révélation qui fait tourner la tête est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a déclaré une autre source au Sun.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh – jusqu’à maintenant.

Une source a confié en exclusivité au Sun le patriarche Jim Bob, 55 ans, sa femme Michelle, 54 ans, et leurs 19 enfants: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines et Josh se prépare.

« Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui est debout près de son mari comme elle l’a toujours fait.

17 Une source a déclaré que la famille « espère que cela les rapprochera et encore plus de Dieu » Crédit: TLC

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

« Ils savent que cela les mettra sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer. »

L’initié a ajouté: « La famille s’exprimera sous peu et espère que cela à bien des égards les rapprochera et encore plus de Dieu. »

La femme de Josh, Anna, 32 ans, a annoncé qu’elle était enceinte du septième enfant du couple juste la semaine dernière avec une vidéo révélant le sexe.

L’arrestation intervient six ans après qu’In Touch Weekly ait découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2002.

17 Anna, la femme de Josh, n’a pas encore parlé Crédit: Instagram

Suite aux allégations portées contre lui, Josh a répondu: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et profondément regrettable.

« J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches. »

Josh n’a jamais été accusé d’aucun crime lié aux incidents.