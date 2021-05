La soeur de Josh Duggar, Jinger et son mari, Jeremy, estiment que «  assez c’est assez  » après l’arrestation et prévoient de se concentrer sur le podcast

La soeur de JOSH Duggar, Jinger, et son mari Jeremy Vuolo, estiment que « assez c’est assez » après son arrestation et prévoient de se concentrer sur la relance de leur podcast cet été, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

le Comptant sur les stars, qui ont déménagé à Los Angeles l’année dernière, sont garder leurs distances avec Josh après le buste sur les accusations de pornographie juvénile la semaine dernière, et ne veulent pas que ses problèmes nuisent à leur marque.

Instagram

Jinger Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, ont critiqué son frère Josh après son arrestation pour pornographie juvénile[/caption]

AP

Josh reste derrière les barreaux après avoir plaidé non coupable des accusations la semaine dernière[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: «Ce fut une période très difficile pour eux en tant que famille, avec l’accueil d’un nouveau bébé pendant une pandémie et maintenant l’arrestation de Josh.

«Ils ont été très francs à propos de sa mise en accusation, ils ne veulent rien avoir à faire avec lui et ne veulent pas que ses problèmes nuisent à leur vie en Californie. Ils estiment que ça suffit.

«Ils ont arrêté d’enregistrer leur podcast il y a quelques mois car ils étaient très débordés de jongler avec leur vie de famille avec leur marque de style de vie et la sortie de leurs livres.

«Ils travaillent actuellement sur de nouveaux épisodes et sont heureux de son évolution.»

Instagram

Le couple Counting On a fait une pause sur le podcast mais prévoit de relancer son émission[/caption]

Instagram

Ils ont commencé à ajouter du nouveau contenu à leur Instagram après l’avoir nettoyé[/caption]

L’initié a déclaré que le couple avait «beaucoup changé» depuis son déménagement de l’Arkansas à Los Angeles et qu’il avait été traîner à West Hollywood avec de nouveaux amis.

L’initié a ajouté: «Ils se construisent une nouvelle vie et sont très heureux.

«Ils sont tellement heureux d’avoir fait le déplacement et ont décidé de le faire seuls, surtout maintenant que Josh est derrière les barreaux, ils veulent juste se concentrer sur leur propre vie.»

Après l’arrestation de l’ex-star de télé-réalité jeudi dernier, il a été révélé que le plus vieux des enfants de Duggar était accusé de possession de pornographie juvénile.

Jinger et Jeremy des déclarations communes partagées sur leurs pages de médias sociaux quelques minutes après que ses crimes présumés aient été révélés.

Instagram

Jinger et Jeremy ont déménagé à Los Angeles l’année dernière où ils vivent avec leurs deux enfants[/caption]

Instagram

Le couple a pris une pause de leur podcast, Hope We Hold, pour se concentrer sur leur famille[/caption]

La déclaration disait: «Nous sommes troublés d’entendre les accusations portées contre Josh.

«Bien que cette affaire doit passer par le système judiciaire, nous voulons indiquer clairement que nous condamnons absolument toute forme de maltraitance d’enfants et soutenons pleinement les autorités et le processus judiciaire dans leur quête de justice.

Plus tôt cette année, une source a déclaré en exclusivité au Sun que Jinger, 27 ans, et Jeremy, 33 ans, étaient s’éloigner de leur podcast, Hope We Hold, pour se concentrer sur leur mariage et leurs enfants.

Les stars de la télévision ont lancé leur émission chrétienne en juin dernier et ont augmenté leur nombre de fans pour avoir des centaines de milliers de fans téléchargeant plus de 30 épisodes.

Getty

L’arrestation de Josh était liée à un raid de la sécurité intérieure sur son entreprise automobile en 2019[/caption]

Instagram / Anna Duggar

Sa femme Anna, la mère enceinte de ses enfants, serait à ses côtés[/caption]

Ils avaient également plus de 40000 personnes qui suivaient l’Instagram du podcast, mais nettoyé leur compte pendant la pause du spectacle – suppression de toutes les photos et vidéos.

Le couple a décidé de suspendre le programme quelques mois après avoir accueilli leur deuxième fille, Evangeline, en novembre.

Ils partagent également Felicity, 2 ans.





Jinger et Jeremy ont maintenant commencé à ajouter du contenu à leur Instagram Hope We Hold et ont taquiné les fans qu’ils seraient bientôt de retour.

Ils ont écrit dans un message: «RETOUR! et la pâtisserie? Merci d’avoir fait preuve de patience pendant que nous prenions une pause pour nous concentrer sur notre famille.

«En attendant, nous avons fusionné Hope & Stead sous l’égide de Hope We Hold, vous verrez donc une plus grande variété de mises à jour, de publications, de produits et plus encore ici!»