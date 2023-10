La sœur de Jordan Craig critique Tristan Thompson pour avoir « ignoré » son fils aîné

« Ce n’est que lorsque j’ai vraiment dû me regarder. Je n’ai jamais eu à me tenir pour responsable », a-t-il déclaré dans le dernier épisode de Les Kardashian. « On nous apprend : « Soyez l’homme, faites ce qu’il vous plaît, mes frères avant les putes… » » Vous devez simplement être votre propre homme et ne vous souciez pas de ce que les gens pensent et ne vous sentez pas obligé d’obtenir la validation des autres. .»