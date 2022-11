La sœur de Johnny Cash dit que “l’homme en noir” a rendu “son cœur” à Dieu avant sa mort : “Il y a de l’espoir”

Pour le monde, Johnny Cash était “l’homme en noir”, dont les chansons sur la vie dure et la recherche du salut ont dépassé les genres pendant plus de quatre décennies. Mais pour sa sœur Joanne Cash, la figure apparemment mythique de la musique était simplement “un garçon de la campagne”.

La chanteuse s’est présentée dans un nouveau documentaire sur l’auteur-compositeur-interprète bien-aimé intitulé “Johnny Cash: The Redemption of an American Icon”. Il explore sa profonde dévotion à la foi et comment son amour de Dieu a joué un rôle dans sa vie alors qu’il faisait face à la dépression et à une toxicomanie invalidante. Il présente des conversations inédites avec Cash lui-même alors qu’il réfléchissait à son parcours personnel. Cash est décédé en 2003 à l’âge de 71 ans, moins de quatre mois après sa femme, June Carter Cash.

“Il a donné son cœur au Seigneur quand il avait 12 ans, dans notre petite église de campagne”, a déclaré Joanne à Fox News Digital. “… Mais quand il a grandi, il s’est éloigné de Dieu et est entré dans les années de la drogue. Il [then] a renouvelé sa vie à Christ… Je suppose qu’il a pensé : ‘Si Dieu pouvait me changer, il pourrait changer n’importe qui.'”

“Le Seigneur est très réel dans ma vie et était très réel dans la vie de Johnny”, a-t-elle partagé. “Notre mère était une chrétienne très forte et priait constamment pour nous. La foi inébranlable de Johnny en Dieu lui a été enseignée par notre frère Jack. [He] allait être pasteur, et bien sûr, Dieu l’a emmené au ciel avant que cela n’arrive. Il n’avait que 14 ans. Mais cela a appris à Johnny à avoir une foi inébranlable dans le Seigneur.”

LE FILS DE JOHNNY CASH, JOHN CARTER CASH, RAPPELLE LA PROFONDE DÉVOTION DU CHANTEUR À LA FOI : “SON PLUS GRAND HÉRITAGE”

Selon Joanne, il y avait sept frères et sœurs parmi eux et Johnny était “en plein milieu”. Enfant, il avait de grands rêves de se produire au Grand Ole Opry, la scène où naissent les légendes du country.

“Il y avait quelque chose de spécial chez Johnny depuis le tout début”, a-t-elle partagé. “Nous écoutions le Grand Ole Opry le samedi soir quand il se produisait. C’était quelque chose que non seulement il écoutait, mais que nous attendions tous avec impatience. Il a dit:” N’est-ce pas génial? Écoutez cette musique. Un jour, tu vas m’entendre à la radio. J’ai en quelque sorte ri parce que j’étais un gamin. Et j’ai dit, ‘Vraiment ?’ Il a dit : ‘Oui, tu vas m’entendre chanter un jour à la radio.’ Je n’y croyais pas à l’époque, mais j’y crois certainement maintenant.”

Joanne a décrit comment Cash et Jack, ses deux frères aînés, étaient “inséparables”. Tous les frères et sœurs étaient proches car ils résidaient dans l’Arkansas. En grandissant, Cash a commencé à écrire des chansons et des poèmes tout en admirant la musique d’artistes tels que Hank Williams, Roy Acuff et Ernest Tubb, entre autres. La tragédie a frappé la famille lorsque Jack est décédé des suites de blessures subies lors d’un accident.

“Johnny ne s’en est jamais remis”, a admis Joanne. “Nous ne nous en sommes jamais remis.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En vieillissant, Joanne a déclaré que Cash “était notre protecteur” qui veillait sur ses frères et sœurs. Alors qu’il est apparu comme une présence dominatrice avec une voix de baryton indubitable, Joanne a déclaré qu’il y avait encore une idée fausse sur son apparence sombre.

“Je me souviens que Johnny a dit:” Johnny est un gars plutôt sympa, mais Cash lui cause des ennuis “, a-t-elle ri. “Quelqu’un lui a demandé : ‘Pourquoi portez-vous du noir ?’ En fait, pas du tout. Il portait des jeans bleus… il adorait le denim. Et Johnny a dit à propos de son placard sombre : “Tu sais quoi ? Il fait juste très sombre là-dedans. Je suis à l’aise en noir. C’est habillé. [And] J’ai décidé de défendre les enfants… qui luttent dans les ténèbres noires de ce monde. C’est pourquoi il portait du noir.”

“Il a écrit la chanson” Man in Black “, qui décrit complètement cela”, a poursuivi Joanne. “Il le porterait pour les jeunes et les vieux et les gens [who] n’avait jamais lu les paroles de Jésus. Et il a dit : ‘Je le porte pour le prisonnier qui est longtemps payé pour son crime parce qu’il est une victime de l’époque.’ Si vous écoutez… le libellé de cette chanson, vous découvrirez la raison pour laquelle il [wore] le noir.”

Joanne a déclaré que Cash est devenu un chrétien né de nouveau en 1972 dans la même église “où j’avais donné mon cœur au Seigneur”. Joanne a déclaré qu’elle s’était réengagée dans sa foi en 1970 après avoir affronté ses propres difficultés. Depuis lors, elle est devenue “libre de drogues et d’alcool”.

LE DEMI-FRÈRE D’ELVIS PRESLEY DIT QU’IL A PARLÉ DU PARDON DE DIEU AVANT SA MORT: “EN CONTACT AVEC LE SEIGNEUR”

“Je peux dire avec joie que je n’ai pas bu depuis 1970”, a-t-elle déclaré. “Aucune de ces drogues.”

Au début de sa carrière, Cash a pris des quantités massives de pilules pour faire face aux rigueurs des tournées et autres démons personnels, a rapporté Reuters. Alors qu’il nettoyait avec les conseils de June, la star a rechuté vers la fin des années 70. Son fils, John Carter Cash, a décrit comment le patriarche a fait face à des expériences de mort imminente, des séjours de réadaptation et des interventions dans son livre de 2007 “Anchored in Love: The Life and Legacy of June Carter Cash”.

“Lui, comme nous tous, n’était pas parfait”, a déclaré Joanne à propos de son frère bien-aimé. « Nous ne sommes pas parfaits. C’est pourquoi nous avons besoin d’un Sauveur. Johnny savait qu’il n’était pas parfait… Il est tombé. une lumière. Et je crois que c’était le Seigneur. C’était le Saint-Esprit qui l’a sorti de ces ténèbres. Et cela a changé sa vie… C’est pourquoi… il a rendu son cœur au Seigneur et est sorti de ces ténèbres… Je veux que les gens sachez que tant qu’il y a de la vie et du souffle, il y a de l’espoir.”

Dans les années 70, le ministre Billy Graham a appris la foi renouvelée de Cash et l’a invité à faire partie de ses événements de croisade. Les deux ont développé une amitié étroite qui a duré jusqu’à la mort de Cash.

JOHNNY CASH EST ROI À NASHVILLE : SES MUSIQUES, SON HÉRITAGE ET SES LÉGENDES RÉGULENT LA VILLE DE LA MUSIQUE

Aujourd’hui, Joanne veut que les gens se souviennent de son frère non seulement pour son talent musical indéniable, mais aussi pour sa détermination à trouver le salut en Christ. Elle a déclaré que ce nouveau film relatant son parcours est “le meilleur documentaire que j’aie jamais vu”.

“Vos rêves peuvent devenir réalité et ensuite vous [also can fall] loin et aller… à la porte de la mort », a déclaré Joanne. «[But] par le Seigneur Jésus-Christ, il y a de l’espoir… Même si vous êtes au plus bas. Et Johnny l’a prouvé.”

“Johnny Cash : la rédemption d’une icône américaine” est à l’affiche exclusivement dans les salles du 5 au 7 décembre.