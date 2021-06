La sœur de Jo Cox, la candidate travailliste Kim Leadbeater, chahutée et poursuivie en campagne électorale

La sœur de Jo Cox a été chahutée et poursuivie pendant la campagne électorale par un groupe composé principalement d’hommes, le chef du parti Keir Starmer condamnant les abus comme « honteux ».

Kim Leadbeater se présente comme candidate à l’élection partielle du parti travailliste pour le siège de Batley et Spen, que son frère représentait avant d’être tuée.

L’élection de la semaine prochaine survient presque exactement cinq ans après que Jo Cox a été assassinée par un terroriste d’extrême droite alors qu’elle se rendait à la rencontre de ses électeurs à Birstall, dans le West Yorkshire.

Vendredi, un homme a crié à Mme Leadbeater, lui demandant quel était son point de vue sur l’éducation LGBT+ dans les écoles – prétendument au nom des parents musulmans – ainsi que sa position sur la situation au Cachemire.

Dans une vidéo parue en ligne, elle lui a demandé de baisser la voix, avant d’être suivie par le groupe jusqu’à une voiture.

« C’est ici que je vis, c’est ma communauté. Ne viens pas ici et ne me crie pas dessus dans la rue. La communauté musulmane de Batley et de Spen mérite mieux que cela », a déclaré Mme Leadbeater au principal chahuteur.

Parler à Médias plus tard, le candidat travailliste a admis que cela avait été une « journée difficile ». Dans un communiqué, elle s’est déclarée heureuse de participer à un « débat politique vigoureux » mais a souligné qu’une ligne est franchie lorsqu’elle se transforme en « comportement d’intimidation ».

Elle a ajouté : « Faut-il s’étonner que les gens, en particulier les femmes, ne veuillent pas entrer en politique lorsque des choses comme celle-ci se produisent ?

« Pour ma famille et mes amis, voir cela a causé une énorme détresse. J’ai passé ces dernières années à travailler sur la civilité dans la vie publique et montre aujourd’hui pourquoi ce travail est plus important que jamais.

Des politiciens de l’autre côté de l’allée se sont prononcés en faveur d’elle, la députée travailliste Jess Phillips lui envoyant sa « solidarité » et l’ancienne présidente conservatrice, la baronne Warsi, affirmant que l’incident était « horrible ».

Après avoir vu le clip, le leader travailliste Keir Starmer a tweeté : « Les abus Kim Leadbeater a affronté est honteux.

« La meilleure façon pour les gens de le contrer est de voter pour les travaillistes et Kim jeudi prochain », a-t-il ajouté.

M. Starmer a également mentionné George Galloway – qui se présente comme candidat à l’élection partielle de Batley & Spen – affirmant que sa «politique empoisonnée» n’était pas la bienvenue dans ce pays.

Le commentaire intervient après que Mme Leadbeater a déclaré que l’ancien député controversé était présent lors de la confrontation. « George Galloway était de l’autre côté de la rue en train de rire et j’étais extrêmement intimidée », a-t-elle déclaré.

En réponse, M. Galloway a déclaré qu’il n’avait pas souri et que l’homme qui avait abusé de Mme Leadbeater n’avait rien à voir avec sa campagne.

Plus tôt ce mois-ci, HOPE not hate, un groupe qui fait campagne contre le racisme et le fascisme, a averti que l’extrême droite cherchait à élever sa plate-forme par l’élection partielle de Batley et Spen.

Cela est dû à une dispute qui s’est enflammée après qu’un enseignant de la Batley Grammar School de la circonscription a montré à ses cours d’études religieuses des caricatures du prophète Mahomet le 22 mars. Lorsque la nouvelle de l’incident s’est répandue, des menaces de mort ont été proférées à son encontre et lui et sa famille ont dû être relogés par la police pour leur sécurité.

HOPE not hate a accusé l’extrême droite d’essayer « d’attiser davantage les tensions et d’exploiter l’intérêt de la presse sur cette question », ajoutant que cinq candidats aux prochaines élections ont des opinions « d’extrême droite ou de droite radicale ».

L’organisation décrit M. Galloway comme un candidat « qui divise », qui veut « profiter des circonstances locales pour faire avancer sa propre carrière – et son ego ».

Rapports supplémentaires de l’AP