La sœur de Jimmy Buffett révèle qu’elles ont lutté contre le cancer en même temps : « Partagé un club auquel personne ne veut rejoindre »

La sœur de Jimmy Buffett, Laurie Buffett McGuane, a déclaré qu’elle et le chanteur de « Margaritaville » étaient devenus encore plus proches au cours des dernières années de sa vie, lorsqu’ils ont tous deux reçu un diagnostic de cancer à peu près au même moment.

« Jimmy et moi sommes devenus plus proches à cause de nos cancers », a-t-elle déclaré au magazine People cette semaine. « Nous avons discuté avant et après nos scans. Nous avons partagé un club auquel personne ne veut rejoindre. Je suis abasourdi que Jimmy n’ait pas réussi. »

Buffett est décédé vendredi d’une forme rare de cancer de la peau. Il avait 76 ans.

« Il a apporté de la joie à tant de personnes », a ajouté la femme de 74 ans à propos de son frère aîné. « Je suis très ému maintenant. Quand Jimmy était au monde, je me sentais en sécurité. Même si j’ai [her husband] À M [McGuane]ce sera une toute nouvelle chose pour moi de me retrouver sans mon frère Jimmy. »

Elle a ajouté : « Quand Jimmy a découvert [I had cancer] il a amené toute la famille et les chiens au Montana pour être avec moi. »

McGuane a reçu un diagnostic de cancer du pancréas pendant la pandémie de coronavirus et est désormais indemne de cancer après avoir subi une intervention chirurgicale et un traitement, tandis que Buffett a reçu un diagnostic de cancer agressif appelé carcinome à cellules de Merkel.

Mais elle a dit qu’il était resté joyeux jusqu’à son dernier jour, se souvenant de son enfance commune.

« Nous partagions des souvenirs de notre enfance avec Jimmy au cours de ses derniers jours. Nous répétitions des histoires et Jimmy riait et hochait la tête pour nous faire savoir qu’il s’en souvenait », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais vu Jimmy déprimé. Pas même à la fin. Nous aimons tous plaisanter et rire et c’était vraiment Jimmy. »

L’auteur-compositeur-interprète de « It’s 5 O’Clock Somewhere » l’a également inspirée à continuer de vivre sa vie aussi normalement que possible comme il le faisait lorsqu’il souffrait d’un cancer.

« Je suis montée à cheval pendant mes traitements et j’ai essayé de continuer ma vie de la même manière que Jimmy l’a fait », a-t-elle déclaré, soulignant que son frère était dévasté de devoir annuler des spectacles alors que son cancer s’aggravait.

« Jimmy voulait donner les spectacles qu’il avait dû annuler », a déclaré McGaune à People.

La nécrologie de Buffett sur son site Web indique qu’il « a continué à se produire pendant son traitement, jouant son dernier spectacle, une apparition surprise à Rhode Island, début juillet ».

Son mari, qui était également un ami de Buffett pendant des décennies, a déclaré que l’homme de 76 ans était « plein d’entrain, aimant s’amuser, travailleur et créatif ».

« Il est remarquable de pouvoir dire qu’il est resté le même au cours du dernier mois de sa vie. Son sens de l’humour était totalement intact. Que Dieu le bénisse de rester ainsi », a-t-il ajouté.

McGuane a partagé une photo d’enfance d’eux deux le week-end dernier sur Instagram avec une légende qui disait : « [Her sister] Lulu et moi étions juste avec Bubba. Nous avons parlé de notre enfance où seuls les frères et sœurs peuvent s’identifier. Je lui ai dit que je le connais depuis plus longtemps que quiconque sur la planète. Il a souri avec ses yeux bleus scintillants et m’a serré la main. »

Sa nécrologie indique qu’il « est décédé à son domicile de Sag Harbor, Long Island, le vendredi 1er septembre 2023, entouré de sa famille et de ses amis ».