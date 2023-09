La sœur de Jimmy Buffett révèle qu’elles ont combattu le cancer ensemble – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Jimmy Buffett et sa sœur, Laurie Buffett, tous deux ont lutté ensemble contre différentes formes de cancer avant la mort du défunt auteur-compositeur-interprète. « Jimmy et moi avons reçu un diagnostic de cancer [at] à peu près à la même époque », a déclaré Laurie, 74 ans. PERSONNES le lundi 4 septembre. «C’était il y a quatre ans, et Jimmy a été diagnostiqué en premier. Quand Jimmy a découvert [I had cancer]il a amené toute la famille et les chiens au Montana pour être avec moi.

Laurie a reçu un diagnostic de cancer du pancréas, tandis que Jimmy – décédé à 76 ans le 1er septembre – avait un cancer de la peau à cellules de Merkel. Au cours de son entretien, Laurie a rappelé que ses diagnostics et ceux de Jimmy étaient survenus au milieu de l’assaut de la pandémie de COVID-19. La sœur du regretté artiste de « Margaritaville » a ajouté qu’elle et Jimmy « se sont rapprochés à cause de [their] cancers. »

« Nous avons parlé avant et après nos analyses », a déclaré Laurie. « Nous partagions un club auquel personne ne veut rejoindre. Je suis abasourdi que Jimmy n’ait pas survécu. … Je suis monté à cheval pendant mes traitements et j’ai essayé de continuer ma vie de la même manière que Jimmy l’a fait.

Laurie n’a plus de cancer après avoir subi une intervention chirurgicale à l’Université Duke et terminé son traitement dans le Montana.

Jimmy a joué pour ses fans au cours de ses derniers mois. Sa dernière apparition sur scène a eu lieu en juillet à Rhode Island. Laurie a noté dans son interview que « Jimmy voulait présenter les spectacles qu’il avait dû annuler ».

La sœur de Jimmy a conclu : « Il a apporté de la joie à tant de personnes. Je suis très ému maintenant. Quand Jimmy était au monde, je me sentais en sécurité.

Suite à l’annonce choquante de sa mort, les fans de Jimmy, dont plusieurs célébrités, se sont souvenus de lui pour son talent et sa personnalité. Parmi les hommages les plus reconnaissables sont venus de Miles Teller, Andy Cohenet ancien président Bill Clinton.

Peu de temps après la mort de Jimmy, Laurie a partagé un hommage sincère sur Instagram à son frère, qu’elle a appelé « Bubba ». Il l’a gentiment appelée « Lala. »

« Lulu et moi étions juste avec Bubba », a écrit Laurie dans sa légende du 2 septembre à côté de trois photos d’elle et Jimmy. « Nous avons parlé de notre enfance où seuls les frères et sœurs peuvent s’identifier. Je lui ai dit que je le connais depuis plus longtemps que quiconque sur la planète. Il a souri avec ses yeux bleus scintillants et m’a serré la main.