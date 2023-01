La sœur de Jeremy Renner se lave les cheveux dans son lit d’hôpital – Hollywood Life

Voir la galerie





de Jeremy Renner sa famille fait tout ce qu’elle peut pour le mettre à l’aise alors qu’il se remet de son horrible accident de chasse-neige. L’acteur, 51 ans, a partagé un clip de sa mère et de sa sœur à côté de lui dans son lit d’hôpital. Sa sœur cadette Kym s’est lavé les cheveux alors qu’il était assis dans son lit d’hôpital, et il semblait apprécier le traitement, tirant le meilleur parti d’une mauvaise situation. “Une journée de soins intensifs” pas géniale “, tournée vers [an] incroyable journée au spa avec ma sœur et ma maman », a-t-il tweeté avec un emoji coeur. “Merci beaucoup.”

Une journée de soins intensifs “pas géniale”, transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma maman❤️. Merci beaucoup pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jérémy Renner (@JeremyRenner) 5 janvier 2023

Pendant que sa mère et sa sœur étaient à son chevet, Jeremy parla un peu mais, il était difficile de comprendre exactement ce qu’il disait. Kym l’a un peu taquiné et a dit qu’il était “tellement sexy” et a souligné qu’il y avait du sang dans ses cheveux. Jeremy disait que c’était sa “première douche” et a également dit “dégoûtant”. Sa sœur lui a massé la tête à travers un bonnet de douche, alors qu’il portait un masque à oxygène et une chemise d’hôpital pendant la courte vidéo. Il a partagé le même clip sur son histoire Instagram et a écrit qu’ils essayaient “de soulever [his] esprits.

La vidéo a été partagée quatre jours après son horrible accident de chasse-neige à Reno, Nevada. Il a été transporté par avion à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale à la suite d’un traumatisme contondant à la poitrine et de blessures orthopédiques. Sa famille a déclaré qu’il se trouvait dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable le mardi 3 janvier.

Depuis l’accident, le maire de Reno Hilary Schiev a révélé que l’acteur était allé aider quelqu’un qui était coincé dans la neige, lorsque la charrue l’a écrasé. Shérif du comté de Washoe Darin Balaam a partagé qu’il avait été renversé par un PistenBully pesant plus de 14 000 livres. « Dans le but d’arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner tente de reprendre le siège du conducteur du PistenBully. D’après notre enquête, c’est à ce moment-là que M. Renner est écrasé par le PistenBully », a-t-il déclaré.

Depuis l’accident, Jeremy a reçu une vague de soutien de la part des fans et de ses collègues co-stars de Marvel, notamment Chris Evans, Mark Ruffalo, et Hailee Steinfeld. Le Oeil de faucon La star s’est rendue sur son Instagram pour remercier tout le monde pour leurs gentils messages depuis l’accident. “Merci à tous pour vos aimables paroles”, a-t-il écrit avec un emoji mains en prière. «Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l’amour à tous.

