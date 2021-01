La sœur de J-Hope, membre du BTS, va bientôt se marier. Jung Jiwoo, qui est également célèbre en tant qu’influenceuse sud-coréenne avec 6,7 millions d’abonnés sur Instagram, a publié de belles photos avant le mariage avec son fiancé. Jiwoo a partagé un tas de photos dans une magnifique robe blanc cassé avec son futur mari arborant un smoking élégant.

La propriétaire de la marque Mejiwoo avait précédemment révélé qu’elle serait peut-être une mariée à l’automne 2021. Mais les fans ont été agréablement surpris par les photos pré-mariage. Jiwoo a commencé la série avec une photo des coulisses d’une maquilleuse lui ajoutant une touche finale.

Elle a partagé une série de photos affichant plusieurs robes de mariée et coiffures blanches. À chaque message, elle expliquait les éléments présentés dans le cadre. Elle a partagé un post présentant les fleurs qu’elle a utilisées et a décrit le lieu avant de parler du réalisateur encadrant le moment adorable.

Elle a également partagé une galerie de photos mettant en vedette son « Oppa » et a jailli de faire de son mieux pour rire naturellement malgré le fait de se tenir dans une configuration inconnue et maladroite. « La séance photo de mariage d’hier est devenue notre mémoire de bonheur et de joie dans le monde parce qu’il a dirigé l’atmosphère pour que la tension ne tombe pas. Merci », a-t-elle déclaré, selon la traduction de son Instagram.

Son frère Jung Hoseok (nom de scène J-Hope) est un rappeur et l’un des principaux danseurs des Bangtan Boys. Les ARMY ont afflué sur Instagram en prévision du mariage de Jiwoo et se demandent qui est son fiancé mystérieux.