La sœur de HOLLY Willoughby, Kelly, a révélé le doux surnom qu’elle appelle la star et dit qu’elle est «au-delà de la fierté» de son nouveau livre.

La présentatrice de 40 ans a écrit son premier livre qui devrait donner aux fans un regard recherché sur la vie de la star privée loin des caméras.

Instagram

Kelly, la sœur de Holly Willoughby, a félicité son petit frère pour son nouveau livre[/caption]

Kelly, 42 ans, a profité de l’occasion pour féliciter son frère pour la toute nouvelle entreprise, faisant référence avec amour à sa sœur par son nom d’animal de compagnie «Dolly».

La star de la télévision s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager les nouvelles passionnantes de son livre avec ses abonnés.

Sa sœur aînée n’a pas tardé à donner du soutien à sa sœur, commentant: «Au-delà de merveilleux… au-delà de la fierté de toi Dolly.

En plus de la photo de la page de couverture, Holly a déclaré qu’elle traiterait de tout, de l’image corporelle au burn out dans le livre personnel « sur la découverte de votre beauté, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Livres de pingouin

L’hôte ITV a partagé un aperçu de la couverture avant[/caption]

L’animatrice de Dancing on Ice a décrit l’expérience de l’écriture comme «intense» et dit qu’il y a «des morceaux d’elle entre les pages».

Le livre contiendra à la fois des photographies de la star et des illustrations.

Parlant du projet, elle a déclaré: «Je suis tellement excitée de publier ce livre avec Zennor et l’équipe de Century. Reflections est une célébration de la façon dont la beauté intérieure et extérieure peuvent travailler ensemble en parfaite harmonie, ce qui ne m’est pas toujours venu facilement.

«J’espère que cela amorcera une discussion et aidera les lecteurs à réfléchir sur leurs propres chemins et sur où ils se trouvent maintenant.»

Elle a poursuivi: «L’écriture de ce livre a été une expérience intense; il y a des morceaux de moi entre les pages. C’est une collection unique d’essais personnels, de pensées et d’histoires internes.

«Le moment était venu de partager cela avec vous maintenant et au fur et à mesure que notre chemin avance et que nous continuons à le suivre, j’ai hâte de vous tenir la main et de marcher ensemble.

Elle utilisera sa propre expérience pour examiner «pourquoi nous pouvons à la fois nous sentir frénétiquement occupés et complètement détachés, l’importance d’écouter l’intuition et ce que signifie se voir.

L’animatrice de télévision a pris une semaine supplémentaire de congé la semaine dernière pour se concentrer sur un projet secret, qui semble apporter la touche finale à son livre.

Rex

Il abordera tout, de l’image corporelle au burn out dans le livre personnel[/caption]

Rex

Les sœurs ont co-écrit un livre pour enfants ensemble en 2013[/caption]

Holly et sa sœur ont une relation incroyablement étroite et ont ouvertement parlé de leur lutte contre la séparation pendant les restrictions de verrouillage du coronavirus.

Les sœurs inséparables ont passé Noël à part, la sœur dévastée de Holly décrivant comme «au-delà de la déchirure» qu’elle ne verrait pas sa sœur.

Pendant ce temps, Holly a dit publiquement à Kelly «Tu me manques tellement» après avoir partagé un poème de Pâques écrit par son frère lors du premier verrouillage au printemps.

Kelly, qui travaille comme écrivain pour enfants, a demandé l’aide de sa sœur pour co-écrire un livre pour enfants en 2013.

Bien que cela puisse mettre à rude épreuve la plupart des relations, le fait de travailler ensemble les a rapprochés.

Rex

Les sœurs ont admis qu’elles avaient du mal à être séparées les unes des autres pendant le verrouillage[/caption]





Kelly avait précédemment révélé que les jumelles Molly et Maria dans leur série School for Stars étaient basées sur elle et Holly.

Kelly a également parlé de leur relation étroite le jour de l’anniversaire de Holly en 2018, en écrivant: «[You’re] ma meilleure amie quand j’ai des ennuis, ma grande soeur quand je suis triste et ma petite soeur quand il est temps d’être méchante!

Les frères et sœurs profitent également de nombreuses vacances ensemble et les sœurs étaient les demoiselles d’honneur l’une de l’autre le jour de leur grand jour.