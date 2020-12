Kelly, la sœur de Holly Willoughby, a révélé qu’elle avait le cœur brisé alors qu’ils étaient obligés de passer leur premier Noël à part en 40 ans.

Le couple fait partie des millions de familles qui ne pourront pas célébrer ensemble cette année après que Londres et le sud-est aient été plongés dans un verrouillage brutal de niveau 4.

Kelly a maintenant partagé sa peine d’être séparée de sa sœur star de la télé, qui vit à Londres avec son mari Dan et leurs trois enfants.

Elle a appelé les nouvelles restrictions « au-delà du déchirement », mais a promis de commencer à labourer l’alcool et le chocolat de Noël tôt.

Dans un post sur Instagram, elle a partagé une photo des sœurs ensemble et a écrit: « Si triste que je ne peux pas être avec mon @hollywilloughby pour la première fois en 40 ans.

« En pensant à tous ceux qui ne peuvent pas être avec leurs gens préférés ce Noël.











« C’est au-delà de la déchirure. Fais quelque chose maintenant pour essayer de garder la tête droite. Je ne peux pas tricoter pour du caramel, mais j’essaie de le faire …

« Oh, et j’ai ouvert l’alcool de Noël … et le deuxième pot de chocolat. »

Elle a été inondée de messages de soutien de ses partisans, dont beaucoup traversent des situations similaires.











L’un d’eux a écrit: « Pareil pour moi ma chérie … ma sœur, mes parents – nous tous au niveau 4 !! »

Holly s’est également rendue sur Instagram pour admettre qu’elle se sentait bleue à propos de son Noël annulé, mais elle a dit aux fans qu’elle avait joué des disques de Kate Bush pour se remonter le moral.

Dans un post sur Instagram, Holly a partagé une photo de la chanteuse et a écrit: « Je suis sortie du lit et a joué cette merveilleuse déesse ce matin … ça a aidé. » Elle a ajouté un enoji coeur rouge.

















Les nouvelles restrictions sont arrivées au cours du week-end et interdisent à quiconque du niveau 4 de se mélanger avec quelqu’un en dehors de sa maison ou de sa bulle – même le jour de Noël – en dehors de faire de l’exercice à l’extérieur avec une autre personne.

Il y a également une ordonnance de maintien à la maison en place, ce qui signifie que toute personne au niveau 4 « ne peut pas quitter ou être à l’extérieur de l’endroit où vous vivez à moins que vous n’ayez une excuse raisonnable ».

En dehors du niveau 4, les habitants de l’Angleterre ont également vu leurs bulles de Noël réduites à un seul jour, tandis que le Pays de Galles et l’Écosse sont également confrontés à des restrictions plus strictes.