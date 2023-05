La sœur de Gabe n’assiste pas au mariage (exclusif) – Hollywood Life

Les choses ont bien commencé pour Monique et Isabelle, mais un combat a tout changé. Monica ne vient plus Gabé et le mariage d’Isabelle. « C’est juste, soutenez-moi le jour où j’ai vraiment besoin que vous me souteniez », dit Gabe dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 7 mai de Fiancé de 90 jours: l’autre chemin.

Gabe continue de réfléchir à la situation de Monica. La mère de Gabe ne pense pas qu’il ait besoin de s’inquiéter pour Monica le jour de son mariage. Cependant, Gabe ne peut tout simplement pas laisser tomber. C’est sa sœur, après tout.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Si elle veut venir, elle peut venir », dit Gabe à sa mère à propos de Monica. Gabe a admis qu’il avait l’impression que les choses étaient « trop ​​belles pour être vraies » et que quelque chose allait forcément mal tourner.

La mère de Gabe l’exhorte à se concentrer uniquement sur le mariage et à ne laisser aucun de ces drames inquiéter son grand jour. «Je n’aurais jamais imaginé, sachant ce que j’ai vécu, que ma sœur ne serait pas ici avec moi lors de l’un des jours les plus importants de ma vie», dit-il.

Il poursuit : « C’est blessant. Cela ne m’arrivera qu’une fois. » Tout ce que Gabe voulait, c’était avoir sa mère et sa sœur à ses côtés. Il se lève et entre dans une autre pièce. Gabe se met à pleurer. Sa mère essaie de le réconforter, mais il veut juste être seul.

Plus d’actualités sur « 90 Day Fiance »:

Dans un épisode précédent, Monica s’est inquiétée et a voulu que Gabe soit un contrat de mariage. « Mes principales préoccupations concernant son mariage sont que je veux toujours qu’il ait sa liberté financière au cas où cela ne fonctionnerait pas », a déclaré Monica.

À l’époque, Gabe a admis qu’il était « frustré » avec Monica parce qu’elle « a tendance à tout analyser et essaie de trouver des choses qui ne vont pas avec les femmes avec qui je suis. Dans le passé, ma sœur a affecté mes relations, alors j’ai peur qu’elle me cause des problèmes à moi et à Isabel lorsqu’elle arrivera en Colombie. Nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours: l’autre chemin diffusé le dimanche à 20 h sur TLC.

Lien connexe En rapport: Paige Anne: 5 choses à savoir sur la candidate « Idol » de 16 ans qui est revenue au spectacle

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.