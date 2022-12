La sœur de Cristiano Ronaldo laisse entendre que le capitaine du Portugal veut jouer la Coupe du monde en 2026

Cristiano Ronaldo pourrait encore disputer une autre Coupe du monde avec le Portugal, a laissé entendre sa sœur.

Ronaldo est devenu le seul joueur de l’histoire à avoir marqué en cinq Coupes du monde lorsqu’il a marqué lors du match d’ouverture du Portugal contre le Ghana, mais le quintuple Ballon d’Or s’est retrouvé plus tard sur le banc et était en larmes lorsque l’équipe de Fernando Santos a été renversée. sorti par le Maroc samedi.

On pensait généralement qu’à l’âge de 37 ans, l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid ne participerait plus au plus grand tournoi du jeu, mais son frère a ouvert la porte à la possibilité qu’il participe à la Coupe du monde 2026. .

Dans une story Instagram, Katia Aveiro a écrit : “41 ans, c’est la fleur de l’âge”.

(Crédit image : Instagram (Katia Aveiro))

Et oui, Ronaldo aura 41 ans au moment de la Coupe du monde 2026 – qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique -.

Mais étant donné le drame hors du terrain cette fois après que Ronaldo a été laissé de côté par Santos et son rôle réduit dans l’équipe, il reste à voir s’il sera sélectionné même s’il veut jouer le tournoi en Amérique du Nord.