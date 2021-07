La sœur de Cristiano Ronaldo hospitalisée pour une pneumonie de Covid-19 après avoir qualifié la maladie de « plus grande fraude que j’ai jamais vue »

Dans une publication Instagram publiée mardi, Mme Aveiro a raconté comment elle avait été testée positive le 17 juillet et s’était rétablie chez lui de manière isolée, mais avait ensuite développé une pneumonie et avait été hospitalisée.

« [It’s/This is the] dernier type de post que je voudrais faire, j’ai essayé de ne pas le faire ces derniers jours, mais comme les nouvelles voyagent vite, et par respect pour ceux qui me suivent et prennent soin de moi et des miens, je partagerai la vérité avec vous », a déclaré Aveiro.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

« J’ai été pris par les damnés [virus]. Depuis le 17 juillet que j’ai été positif je suis en isolement et très bien chez moi, [with a] peu de symptômes mais en respectant le protocole comme le dictent les règles, tout le monde à la maison l’a eu sauf ma mère (Dieu merci).

« Les vidéos que j’ai postées dans la rue étaient déjà faites avant que je sois testé positif (un exemple clair que de ce côté ils ne savent que peu de choses sur la vraie vérité d’internet, ou plutôt ne croient pas en tout) malheureusement depuis le Le 23 j’ai empiré (le seul qui a tout de suite faibli {smiley}, moi, le plus fort et le cuisinier [too], de tous ceux testés à la maison).

« J’ai eu une pneumonie à cause du foutu virus, bref, j’ai été admis à l’hôpital et me voilà, en train de tout suivre correctement, en convalescence grâce à Dieu et grâce à ce service de Sesaram (à l’hôpital de Funchal) avec une merveilleuse équipe médicale (jeunes surtout mais craques [stars]) et avec une histoire incroyable à raconter.

« Je continue avec les mêmes pensées et les mêmes croyances, ce n’est pas un foutu virus planté par la cupidité de ce monde qui va me renverser, et l’ironie du sort que je suis venu trouver dans ce petit coin de paradis, qui est mon terre. »

La femme de 43 ans, dont le nom complet est Liliana Cátia Pereira Santos Aveiro mais qui s’est produite en tant que chanteuse sous le nom de scène ‘Ronalda’, en clin d’œil à son célèbre frère, qui appelait auparavant la maladie la « la plus grosse fraude » elle n’a jamais vu.

Ronaldo avait déjà contracté la maladie au plus fort de la pandémie en Italie alors qu’il était avec la Juventus, mais est resté asymptomatique et a continué à s’entraîner à la maison de manière isolée.

« Je crois qu’aujourd’hui, des milliers de personnes qui en sont venues à croire tellement à cette pandémie, aux tests et aux mesures prises verront, comme moi, que c’est la plus grande fraude que j’ai vue depuis ma naissance », a-t-il ajouté. elle avait écrit en octobre.

« Une phrase que j’ai lue aujourd’hui et que je me suis levé pour applaudir : ‘Assez de tromper le monde entier’. Quelqu’un, ouvrez les yeux, s’il vous plaît.

Maintenant clouée au lit, Aveiro dit qu’elle ne laissera pas la maladie la battre, et a laissé entendre qu’elle pourrait enregistrer un journal vidéo de ses expériences dans la lutte contre la maladie.

« Oui mon peuple, c’est un exemple que ce qui reste dans la vie que nous avons le plus à coup sûr, c’est l’amour pour notre peuple, pour nos croyances, et le désir d’être heureux avec eux et de faire ce que nous aimons.

« Qui sait [maybe] Je tiendrai un journal de la vie de tous les jours ici si mon état et ma patience le permettent, mais tout va bien en vérité, je réagis bien, j’ai des améliorations visibles chaque jour qui passe et surtout je perds du poids que j’avais déjà gagné dans ces vacances agitées tout n’est pas mauvais. Et ma famille est toujours là pour moi.

Aveiro a depuis partagé des histoires d’elle appréciant des beignets dans son lit d’hôpital et FaceTiming sa fille, et a signé le message avec de bons vœux et des conseils pour que ses 1,2 million d’adeptes prennent soin de leur santé, mais n’a pas encouragé les autres à se faire vacciner pour éviter une répétition de son propre malheur.

« Pour le reste, je vous le ferai savoir ici et seulement moi à la première personne. Je vous aime, prenez soin de vous les amis, vitamines, bonheur, paix et envie de vivre, le système immunitaire vous remercie et arrête/empêche ainsi beaucoup. Croyez-moi.