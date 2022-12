La sœur de Cristiano Ronaldo claque les critiques après que la superstar ait été mise sur le banc contre la Suisse

Cristiano Ronaldo a commencé le match de Coupe du monde contre la Suisse sur le banc. Le jeune Goncalo Ramos l’a remplacé d’emblée et il a rendu sa foi avec un beau coup du chapeau. Alors que le Portugal a célébré une victoire écrasante, l’exclusion de Ronaldo du onze de départ était un sujet brûlant et la sœur de Ronaldo, Elma Aveiro, n’a pas trop bien compris certaines des critiques qu’elle pensait être adressées à son frère.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Elle a publié un post sur Instagram avec une photo de Cristiano Ronaldo debout avec ses coéquipiers alors que les caméramans affluent pour obtenir un clic. Il était sous-titré comme

“Allez le Portugal, vous êtes resté sur le banc et à quel point vous êtes resté bien reposé, laisser les autres jouer fait également partie, et se fatiguer pour quoi ? , on a gagné et bon, maintenant c’est le moment de penser à la prochaine qui va maintenant commencer 🙏 Je demande seulement à 1% des misérables et des hypocrites de ne pas dire merde de leur bouche, jusqu’à ce que ça devienne mauvais, cracher dans l’assiette ils ont mangé, et le pire c’est que ces imbéciles Ils parlent et puis ils mettent l’alto dans un endroit que je connais ici. Soutenez le Portugal qui joue. Le Portugal est une équipe, il n’y a pas que Ronaldo… Respectez l’équipe, le manager, et surtout Ronaldo. Ronaldo sera éternel, jamais oublié pour tout ce qu’il a fait et FERA 👌 Fier de toi mon frère pour tout ce que tu es et représentes dans le monde, continue d’être toi. et les autres sont les autres ퟿�퟿�퟿�❤”

L’ancien talisman du Real Madrid a commencé chaque match avant leur affrontement en huitièmes de finale. Il a même marqué un penalty lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Ghana. Ronaldo a été une figure extrêmement influente sur et en dehors du terrain.

Cela étant dit, il est passé sous le scanner à quelques reprises pour certains des commentaires qu’il a faits en dehors du terrain. Le joueur de 37 ans a également résilié son contrat avec Manchester United après avoir fait des commentaires enflammés concernant le club lors de son entretien avec Piers Morgan.

EXCLUSIF | Des tournois comme le TPL aideront le public à mieux se connecter au tennis, estime Ankita Raina

Ronaldo est entré sur le terrain à la 72e minute et a été accueilli par les acclamations des supporters portugais. La petite amie Georgina Rodríguez a également fait une remarque cinglante sur l’exclusion de Cristiano Ronaldo de la formation de départ. Dans l’un de ses messages sur Instagram qui était sous-titré.

“Félicitations au Portugal 🇹♥️💚 Pendant que les 11 joueurs chantaient l’hymne tous les buts vous étaient attribués. Quel dommage qu’il n’ait pas pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes. Les fans n’ont pas cessé de vous revendiquer et de crier votre nom. J’espère que Dieu et ton cher ami Fernando se tiennent la main et nous font vibrer une nuit de plus ퟿”

La superstar portugaise a accumulé un culte au fil des ans. Cristiano Ronaldo compte 509 millions de followers sur Instagram. En dehors de ces chiffres, sa contribution sur le terrain n’est pas minable en soi.

L’attaquant a marqué 118 buts et délivré 43 passes décisives en 195 matches toutes compétitions confondues pour le Portugal à ce jour. Au cours de sa carrière en club, il a marqué un total combiné de 701 buts et enregistré 223 passes décisives en 949 matches dans toutes les compétitions.

Ronaldo a été une menace, instillant la peur chez les défenseurs du monde entier et cimentant sa place dans le cœur de millions de fans. Il a inspiré une génération, avec son histoire et sa détermination à atteindre le sommet.

Il est fort possible que ce soit sa dernière Coupe du monde pour le Portugal. Un joueur de la stature de Ronaldo serait impatient de mettre la main sur cet illustre trophée. Les Portugais affronteront le Maroc en quart de finale le 10 décembre au stade Al Thumama.

Le Portugal peut accéder aux quarts de finale après une victoire convaincante, mais le Maroc est le cheval noir de cette Coupe du monde, enchaînant les surprises les unes après les autres.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici