La sœur de Charlene White révèle la vraie raison pour laquelle la star de Loose Women était si navrée par la mort de sa tante à Covid

La sœur de CHARLENE White, Carina, a révélé que leur grand-tante décédée de Covid était devenue une figure maternelle pour eux après le décès tragique de leur mère à l’âge de 47 ans.

La lectrice de nouvelles d’ITV, 42 ans, a eu le cœur brisé lorsque sa grand-tante Dell est décédée du virus en 2020 à l’hôpital St Thomas de Londres.

La sœur de Charlene, Carinal, a parlé du décès tragique de leur grand-tante[/caption]

Charlene a parlé de la perte tragique de sa grand-tante alors qu’elle était dans le camp I’m A Celebrity alors qu’elle critiquait le député Matt Hancock, 44 ans, pour avoir enfreint les directives de distanciation sociale à travers sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

La star de Loose Women, qui partage les enfants Florence, trois ans, et Alfie, cinq ans, avec le producteur de télévision Andy, n’avait que 21 ans lorsque sa mère Dorette est décédée d’un cancer de l’intestin en 2002, ce qui l’a amenée à s’occuper de ses jeunes frères et sœurs Carina et Joshua.

Réfléchissant à leur grand-tante devenant une figure maternelle de Charlene, Carina a déclaré: «Oui, les aînés de notre famille ressemblaient tous beaucoup à des figures maternelles et avec ma grand-tante, elle était vraiment une sorte de grand-mère.

«Elle était là pour nous quand ma mère est décédée, donc ne pas l’avoir avec nous et devoir aller à ses funérailles et tout ça était très, très difficile.

“Mais dans notre famille, nous avons tous été inculqués de valeurs, de morale et de force pour pouvoir surmonter l’adversité, aller de l’avant et transformer la douleur en force – je pense que c’est ce que nous avons tous fait après la mort de notre tante.”

Rappelant la mort de sa grand-tante dans le camp au politicien sous le feu, Charlène a déclaré : « Nous ne pouvions pas aller à l’hôpital pour aller lui rendre visite.

“J’ai dû m’asseoir toute seule dans l’église lors de ses funérailles. Nous ne pouvions pas nous embrasser parce que nous suivions les conseils.

“Je comprends que tu sois tombé amoureux, je comprends toutes ces choses, mais désolé pour beaucoup de familles comme la mienne, ça ne suffit pas vraiment.”





Interrogée sur la réaction de Charlene à l’entrée du député de West Suffolk dans le camp, Carina a déclaré: «Je pense que tout le monde était tellement choqué de le voir, même Charlene. Personne ne pouvait le croire.

« Et c’était littéralement l’expression faciale du public britannique : ‘Nous ne pouvons pas y croire’. Je pense qu’avec elle, elle a posé les questions que les gens voulaient entendre et elle s’en est très bien sortie.

«Elle a posé ces questions et a tracé une ligne en dessous. Elle a très bien géré la situation et peut maintenant profiter du reste de son temps au camp.

Carina a ajouté: «Elle est allée là-bas pour vivre l’expérience. Le fait qu’elle ait dormi dehors, rencontré des serpents et des scorpions et toutes ces choses différentes et qu’elle ne se soit pas effondrée, je suis incroyablement fier et elle devrait l’être aussi.

Charlene White s’est lancée dans la vie dans la jungle I’m A Celeb[/caption] Érotème

La sœur de Charlene White, Carina, est récemment apparue sur Loose Women[/caption]