La soeur de Céline Dion partage une mise à jour déchirante sur la bataille pour la santé de la chanteuse

La sœur de Céline Dion a révélé une mise à jour déchirante sur la santé de la chanteuse alors qu’elle continue de se faire soigner pour le syndrome de la personne raide.

S’adressant au Journal de Montréal, Claudette Dion a déclaré qu’une autre de leurs sœurs, Linda, avait emménagé avec Céline pour l’aider à s’occuper de ses soins.

La chanteuse de 55 ans a révélé pour la première fois son diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS) au public en décembre dernier, affirmant que la maladie ne lui permettait pas « de chanter comme j’en ai l’habitude ».

Depuis lors, elle a annulé le reste de sa tournée mondiale, qui devait emmener la chanteuse en Europe et au Royaume-Uni cet automne et au printemps prochain.

« Je suis vraiment désolé de vous décevoir tous une fois de plus », a déclaré Dion, 55 ans, dans un communiqué du 26 mai. « Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100 %.

Je suis tellement désolé de vous décevoir tous encore une fois… et même si ça me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène… Je n’abandonne pas… et je peux’ J’ai hâte de vous revoir ! – Céline xx…

Plus d’infos👉https://t.co/DHUch7W7OF pic.twitter.com/bgszxVd1za — Céline Dion (@celinedion) 26 mai 2023

«Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir !

Cette décision est intervenue après qu’elle a reporté son retour dans sa résidence à Las Vegas en 2021, invoquant des problèmes médicaux.

Claudette a maintenant révélé que le hit-maker a du mal à trouver des médicaments qui fonctionnent pour elle.

« Quand je l’appelle et qu’elle est occupée, je parle à ma sœur Linda qui vit avec elle et me dit qu’elle travaille dur. Elle écoute autant que possible les meilleurs chercheurs dans le domaine de cette maladie rare », a-t-elle déclaré au Journal.

« Je pense honnêtement qu’elle a surtout besoin de se reposer. Elle va toujours au-delà des attentes, elle essaie toujours d’être la meilleure et la meilleure de son art. À un moment donné, votre cœur et votre corps essaient de vous dire quelque chose. C’est important de l’écouter. »

La cause de cette maladie extrêmement rare est encore inconnue, selon le site Web de Yale Medicine, « mais les chercheurs soupçonnent qu’elle pourrait être le résultat d’une réaction auto-immune où le corps attaque les cellules nerveuses du système nerveux central qui contrôlent les mouvements musculaires ».

Le nom ne rend pas justice à la douleur et aux symptômes qui changent la vie causés par le syndrome, a déclaré Tara Zier, fondatrice de la Stiff Person Syndrome Research Foundation, à La Presse canadienne plus tôt cette année.

« Beaucoup de gens ont des problèmes de mobilité. Beaucoup ont des appareils d’aide à la mobilité, des déambulateurs, des fauteuils roulants. Certaines personnes sont alitées », a-t-elle déclaré.

Selon la Stiff Person Syndrome Research Foundation, « les symptômes les plus courants du SPS sont la rigidité musculaire, la raideur et les spasmes des muscles du tronc, y compris le dos et les membres ».

Ceux-ci peuvent être déclenchés par des stimuli environnementaux, comme des bruits forts ou un stress émotionnel selon Yale Medicine.

« Les spasmes musculaires peuvent être si graves qu’ils font tomber la personne. Les muscles se détendent progressivement après la fin du stimulus », indique le site Web de Yale Medicine.

Bien qu’il n’y ait pas de remède contre le SPS, lorsque les médecins traitent des patients atteints de cette maladie, Yale Medicine dit qu’ils se concentrent sur la gestion des symptômes avec des médicaments « tels que des sédatifs, des relaxants musculaires et des stéroïdes ».

Claudette a déclaré au Journal que sa sœur avait vu peu d’amélioration de sa santé, mais la famille espère le meilleur.

« Nous ne trouvons aucun médicament efficace, mais il est important d’avoir de l’espoir », a-t-elle déclaré.