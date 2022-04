La sœur de Cassi Carli raconte un double rendez-vous effrayant avec un ex arrêté et exige qu’il « reçoive l’aiguille » alors qu’il SOURIT dans une tasse

La sœur de CASSIE Carli affirme qu’elle a partagé un double rendez-vous dérangeant avec l’ex-petit ami « abusif » de son frère tué – qui a été photographié souriant en prison après avoir été accusé de falsification de preuves.

Cassie, 37 ans, a été retrouvée morte dans une tombe peu profonde à l’intérieur d’une grange à Springville, en Alabama, le 2 avril, à environ 300 miles de l’endroit où elle a été vue vivante pour la dernière fois à Navarre Beach, en Floride, le 27 mars.

Marcus Spanevelo, l’ex-petit ami de Cassie Carli, a été incarcéré à la prison du comté de Santa Rosa tard dans la nuit de Pâques Crédit: Prison du comté de Santa Rosa

Cassie et Spanevelo ne sortaient ensemble que depuis environ deux mois lorsqu’elle est tombée enceinte de leur fille Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille

Le soir de sa disparition, Cassie avait quitté son domicile pour rencontrer son ex-petit ami Marcus Spanevelo – le père de sa fille de quatre ans Saylor – pour un échange de garde d’enfants sur le parking d’un restaurant voisin.

Mais Cassie n’est jamais rentrée chez elle avec Saylor, ce qui a incité son père à signaler sa disparition le lendemain.

Spanevelo, 34 ans, a été arrêté le matin du 2 avril à Lebanon, Tennessee, et accusé de falsification de preuves, de destruction de preuves et de fourniture de fausses informations sur une personne disparue en relation avec la disparition de Cassie. Le corps de Cassie a été retrouvé quelques heures plus tard.

Une autopsie a été réalisée sur la dépouille de Cassie le 4 avril, mais les résultats n’ont pas encore été rendus publics en attendant l’achèvement d’un rapport de toxicologie, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Entre-temps, Spanevelo a été officiellement incarcéré dans la prison du comté de Santa Rosa tard dimanche soir après avoir été extradé vers la Floride depuis le Tennessee.

Le shérif du comté de Santa Rosa, Bob Johnson, a déclaré que les accusations actuelles de Spanevelo pour falsification de preuves provenaient d’enquêteurs qui auraient découvert qu’il avait pris le téléphone de Carli et « s’en était débarrassé ».

D’autres accusations devraient être déposées contre Spanevelo. Il n’a pas encore été accusé de meurtre, bien que Johnson ait laissé entendre que l’accusation est en instance et sera probablement déposée après le retour de l’autopsie.

Spanevelo a été photographié en train de sourire dans son mugshot le dimanche de Pâques.

Dans une interview avec The US Sun, la sœur cadette de Cassie, Raeanne Carli, a qualifié Spanevelo de « narcissique abusif » dont son frère avait de plus en plus peur dans les mois précédant sa mort.

Elle a également dit qu’elle espérait que l’ex de sa sœur « obtiendrait l’aiguille » s’il était inculpé et reconnu coupable de son meurtre, ordonnant aux autorités de le condamner à 37 ans – la durée de la vie de Cassie – avant de mettre fin à la sienne.

Raeanne a déclaré qu’elle avait ses propres réserves à propos de Spanevelo lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois au début de sa brève relation avec Cassie en 2018.

« Nous avons rencontré mon fiancé, Cassie et lui. Nous avons fait un petit double rendez-vous », a déclaré Raeanne. « Et depuis presque le premier instant où je l’ai rencontré, j’ai été honnêtement tellement choqué par son comportement et par la façon dont son tempérament pouvait s’enflammer. »

Raeanne affirme que presque immédiatement après que les quatre se soient assis au bar, Spanevelo a commencé à crier et à être extrêmement impoli envers le barman pour avoir mal bu sa boisson.

Selon ses souvenirs de la soirée, Spanevelo aurait qualifié la travailleuse de « mannequin » et lui aurait « renvoyé » la boisson, exigeant avec colère qu’elle lui en fasse une autre.

« Il lui a dit précisément comment le faire. J’étais très gênée au début et juste choquée que ma sœur soit même avec quelqu’un comme ça », a déclaré Raeanne.

« J’ai jeté un coup d’œil vers elle, mais elle a essayé de calmer la situation en disant qu’il avait l’ODC et qu’il avait d’autres problèmes qui lui faisaient parfois exploser et des choses comme ça. »

Les relations de Raeanne et Spanevelo ne se sont pas améliorées après le double rendez-vous désastreux, malgré ses efforts pour mettre l’explosion derrière eux, a-t-elle déclaré.

‘NARCISSISTE’ CLASSIQUE

Bien qu’ils ne se soient jamais revus en personne, Raeanne affirme qu’il l’a immédiatement aversion parce qu’elle avait lutté contre la dépendance plus de 10 ans avant leur rencontre.

« Je pense qu’il s’était fait une opinion sur moi avant même de me rencontrer parce qu’il a toujours été rebutant envers moi », a-t-elle déclaré.

« J’ai des choses dans mon passé que j’ai mal faites. J’ai lutté contre la dépendance et j’ai surmonté cela. Et j’ai changé ma vie et mais il m’a toujours jugé et m’a vu comme cette personne même s’il n’a jamais su moi à ce moment de ma vie. »

Raeanne allègue que Spanevelo a même tenté de retourner Cassie contre elle, insistant sur le fait que leur fille ne devrait pas être autorisée à passer du temps avec elle parce qu’elle n’était pas un bon modèle.

« Étant narcissique, il voulait juste isoler Cassie de la famille », a-t-elle affirmé. « Il lui disait: » Ta famille ne t’aime pas. Ils sont tous foirés. Je t’aime. Je sais ce qui est le mieux pour toi, écoute-moi.

« Mais [Cassie] aimait sa famille et elle n’allait pas faire ça », a ajouté Raeanne. « C’est alors qu’elle a su qu’elle n’allait pas rester avec lui. »

« Trop de drapeaux rouges »

Cassie et Spanevelo se sont rencontrés en 2018 et ne sortaient ensemble que depuis environ deux mois lorsque Cassie est tombée enceinte.

Alors qu’elle en était encore aux premiers stades de leur relation, Raeanne a déclaré que sa sœur était déterminée à faire en sorte que les choses fonctionnent avec Spanevelo, mais environ cinq mois après le début de sa grossesse, elle ne pouvait plus supporter d’être avec lui.

« Il y avait tout simplement trop de drapeaux rouges », a déclaré Raeanne. « Elle nous disait, ‘il me contrôle, il essaie de me manipuler, je ne veux pas être avec lui.’

« Mais même après avoir rompu avec lui, elle espérait qu’ils pourraient peut-être trouver un moyen de coparentalité ensemble et de rester civilisés. »

Raeanne (à gauche) est photographiée avec Cassie sur une photo fournie au US Sun par la famille Carli Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille

Cassie aurait eu de plus en plus peur de Spanevelo dans les mois précédant sa mort Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille

Cassie a été retrouvée morte dans une tombe peu profonde le 2 avril, six jours après sa disparition Crédit : Facebook/@cassie.c.carli

Tous les espoirs de civilité que Cassie avait ont été rapidement éteints, selon Raeanne, qui allègue que Spanevelo est devenu de plus en plus instable et » émotionnellement violent » envers sa sœur.

Le frère endeuillé allègue qu’après que Cassie a donné naissance à Saylor, Spanevelo a tenté d’installer des appareils d’enregistrement dans son appartement, a suivi son téléphone et a essayé de surveiller ses mouvements et à qui elle parlait.

« Je pense qu’il pensait que s’il pouvait l’entendre faire quelque chose qu’elle ne supposait pas faire, il essaierait de l’utiliser contre elle et de faire de faux rapports à [Child Protective Services] pour qu’on lui enlève Saylor. »

« ABUS ÉMOTIONNEL EXTRÊME »

Cassie et Spanevelo ont été enfermés pendant des années dans une âpre dispute concernant la garde de leur fille. En août de l’année dernière, Raeanne a lancé une page GoFundMe pour aider Cassie avec ses frais juridiques croissants.

Un message sur la collecte de fonds, écrit par Cassie, a qualifié Spanevelo de « maître manipulateur », d’agresseur et de narcissique.

« Pendant ma grossesse, le contrôle abusif et la manipulation de cet homme se sont intensifiés. Mais après avoir lutté contre l’infertilité lors de mon premier mariage, je voulais désespérément une famille. J’ai donc justifié son comportement erratique aussi longtemps que j’ai pu », a-t-elle écrit.

Après avoir rompu avec Spanevelo, Cassie a écrit qu’il « avait déposé des dizaines de faux rapports de police » et appelé les services de protection de l’enfance « tant de fois que j’ai failli connaître le nom de la plupart des membres du personnel ».

Élaborant sur les affirmations de sa sœur tuée, Raeanne a allégué que Spanevelo avait été à la fois violent verbalement et émotionnellement envers Cassie tout au long de sa grossesse et après la naissance de Saylor.

« La violence verbale était particulièrement grave », a déclaré Raeanne. « Il lui faisait honte quand elle était enceinte, et tout ce qu’elle faisait n’était pas bien ou assez bien pour lui.

« Il l’a traitée de stupide, a dit qu’elle ne savait rien, qu’elle allait être la pire mère de tous les temps – juste n’importe quoi pour la rabaisser et la faire se sentir inférieure à lui.

« La violence psychologique était juste extrême. Tellement extrême », a-t-elle ajouté.

‘ENTICHÉ’

Raeanne pense que Spanevelo a peut-être été « éprise » de sa sœur et que sa mort a peut-être été le résultat de « l’un de ceux-là, » si je ne peux pas t’avoir, alors personne ne peut « , a-t-elle allégué.

Au moment de sa mort, Raeanne a déclaré que sa sœur était heureuse et bien placée, après avoir décroché un nouvel emploi dans une base militaire locale.

Raeanne affirme que Spanevelo a tenté de reconquérir Cassie plusieurs fois après leur rupture, mais son frère n’était pas intéressé à revisiter une relation amoureuse avec lui.

« Ma sœur était enfin au meilleur endroit avant son décès et elle a obtenu ce travail, qu’elle a vraiment apprécié », a déclaré Raeanne, avant de spéculer: « Et il se pourrait qu’il ait pensé: » Wow, elle ne voudra jamais de moi ou laissez-moi faire ce que je veux, alors je dois faire quelque chose à ce sujet. « »

Raeanne affirme que Cassie a eu de plus en plus peur de Spanevelo dans les semaines qui ont précédé sa mort.

À tel point que Cassie a un jour lancé à sa sœur un avertissement inquiétant, lui disant prétendument: « Si quelque chose devait m’arriver, c’était lui. »

« Il n’a jamais été physique avec elle ni mis la main sur elle, mais il savait qu’elle le craignait et je pense qu’il a utilisé cela contre elle », a déclaré Raeanne. « Mais il serait aussi gentil avec elle parfois et essaierait de la faire baisser la garde. »

Raeanne a comparé la prétendue volatilité de Spanevelo à des montagnes russes, affirmant que ses humeurs étaient « juste de haut en bas et imprévisibles ».

« Elle serait en état d’alerte à cause de cela », a déclaré Raeanne. « Parce qu’il y avait des moments où il éclatait et était de certaines humeurs certaines semaines.

« Cassie disait qu’il était fou et demandait parfois à mon père de venir à un échange d’enfants avec elle, en lui disant » s’il vous plaît, apportez votre arme « , car il a un portage caché. »

« DONNEZ-LUI L’AIGUILLE »

Suite à l’arrestation de Spanevelo au début du mois, Raeanne a déclaré qu’elle espérait que Spanevelo « obtiendrait l’aiguille » s’il était inculpé et reconnu coupable du meurtre de Cassie.

« Je veux qu’il se fasse aussi piquer, mais honnêtement, je voudrais qu’il reste en prison pendant au moins 37 ans – tant que ma sœur a vécu – et qu’il se fasse piquer ensuite.

« Je veux qu’il s’assoie en prison et voit le visage de ma sœur chaque fois qu’il essaie de dormir, et qu’il pense à sa fille et sache ce qu’il a fait chaque jour et le laisse le manger vivant. »

Ses commentaires faisaient suite à des remarques similaires faites par le shérif Johnson, qui a qualifié Spanevelo de « saleté » et a exprimé son espoir que l’homme de 34 ans obtienne la peine de mort lors du procès.

« Je pense que nous avons une excellente affaire et je pense qu’il va soit passer le reste de sa vie en prison, soit recevoir l’aiguille – espérons-le, l’aiguille », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse au début du mois.

Johnson a déclaré que Spanevelo avait des liens avec la propriété de l’Alabama où le corps de Cassie a été retrouvé, mais n’a pas précisé comment.

Lorsqu’on lui a demandé si Spanevelo avait coopéré avec les autorités, Johnson a répondu: « Absolument pas. »

« Pensez-y, c’est la mère de votre bébé et elle a disparu, et vous n’allez pas coopérer avec les autorités. C’est un peu révélateur », a-t-il déclaré.

« Depuis que nous avons affaire à lui, il agit comme un salaud. Je ne vois pas cela changer. »

Spanevelo avait des liens avec la propriété de l’Alabama où le corps de Cassie a été retrouvé, mais la police n’a pas révélé comment Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille

La fille de Cassie est actuellement sous la garde de son père Crédit : Facebook/Raeann Carli