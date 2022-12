La sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, publie des photos pâteuses avec son petit ami présumé, Rohan Thakkar, lors d’un voyage en Thaïlande

La sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, semble avoir trouvé l’amour de sa vie et elle a apparemment révélé son petit ami dans sa dernière publication sur Instagram. Anshula est actuellement en vacances en Thaïlande et elle s’est rendue sur Instagram pour partager certains de ses moments mémorables. Cependant, l’homme à son poste a attiré tous les regards.

Sur la photo, Anshula est vue en train de poser avec son homme mystérieux nommé Rohan Thakkar, qui est scénariste. Les deux sont vus se regardant joyeusement dans les yeux tandis que leurs mains sont placées sur leur taille. Les deux avaient l’air bien ensemble et les fans sont convaincus qu’Anshula et Rohan sortent ensemble en regardant leur chimie amoureuse. Cependant, une confirmation officielle est attendue.

Dans son message, Anshula a été vue en train de passer un bon moment à synchroniser les lèvres et à danser lors du concert Maroon 5 à Bangkok. Beaucoup de gens étaient impressionnés par sa transformation physique et ils l’ont bénie en priant pour qu’elle garde le sourire et reste toujours heureuse.

Anshula a posté beaucoup de photos dans son nouvel avatar. Elle a perdu beaucoup de poids grâce à son travail acharné et à son dévouement. Il a fallu près de deux ans de lutte pour qu’Anshula se rende compte que son estime de soi n’est pas liée à la forme de son corps. Elle s’est écrit plusieurs messages d’appréciation en disant que le travail est toujours en cours.

Pendant ce temps, son père Boney Kapoor avait exprimé son souhait de voir Anshula dans des films, tout comme ses autres enfants, Arjun, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor. Il a vu Anshula jouer dans les pièces de son école et pense qu’elle a le potentiel pour devenir actrice et réussir à Bollywood.