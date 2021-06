La sœur d’Arjun Kapoor Anshula Kapoor hospitalisée, Janhvi Kapoor lui rend visite

La sœur de l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor et la fille du producteur Boney Kapoor, Anshula Kapoor, aurait été hospitalisée tard dans la nuit de samedi 5 juin. Anshula a été admise à l’hôpital Hinduja de Mumbai.

Comme une source proche de la famille Kapoor a déclaré à ETimes : « Anshula a dû faire vérifier sa tension artérielle et son taux de sucre. C’est un contrôle de routine et elle sortira aujourd’hui ou demain.

La sœur d’Anshula, Janhvi Kapoor, lui a rendu visite à l’hôpital pour la surveiller. Vêtu d’une chemise ample, d’un pantalon de survêtement tie-dye et de lunettes, Janhvi a été photographié par des paparazzis à l’extérieur de l’hôpital.

(Photo : Viral Bhayani)

La plate-forme de collecte de fonds en ligne d’Arjun et Anshula, Fankind, a travaillé en silence tout au long de la pandémie pour aider autant de personnes que possible à travers l’Inde. Le duo frère-soeur a élevé plus de 1 crore de roupies et a aidé plus de 30 000 personnes et leurs familles dans le besoin.

Un peu plus tôt, Arjun avait révélé : « « La pandémie nous a fait regarder un abîme de souffrance. Elle nous a tous fait avancer et aider autant de personnes que possible à notre manière unique. Anshula et moi avons essayé de contribuer à travers Fankind. Je suis heureux que nous ayons aidé environ 30 000 personnes à traverser l’Inde et que nous ayons collecté 1 crore pour aider les personnes en crise. »

L’acteur ajoute: « Des kits de rationnement mensuels aux repas chauds, en passant par l’argent en main pour les travailleurs migrants, en passant par la fourniture de kits d’hygiène pour la prévention du COVID-19, l’initiative a réussi à toucher la vie de nombreuses personnes et, espérons-le, les a aidées un peu pour lutter contre le virus et son impact dévastateur de grande envergure. »

En ces temps troublés, Anshula a également sensibilisé les gens aux problèmes de santé mentale et partage souvent des messages positifs sur ses réseaux sociaux.