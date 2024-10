La sœur d’Akshay Kumar, Alka Bhatia Hiranandani, achète deux appartements de luxe à Juhu pour Rs 72 crore : rapport

La sœur d’Akshay Kumar, Alka Bhatia Hiranandaniqui est marié au magnat de l’immobilier Surendra Hiranandania réalisé un énorme investissement immobilier dans le quartier huppé de Juhu à Mumbai. Selon les documents consultés par Zapkey, elle a acheté deux appartements de luxe dans le projet Prime Beach CHSL sur Gandhigram Road, Vile Parle West, pour un total de Rs 72 crore.

Le premier appartement, situé au cinquième étage, a été acheté pour Rs 45 crore, tandis que le deuxième appartement au sixième étage a coûté Rs 27 crore. Les deux propriétés disposent d’un total combiné de 10 places de parking. La superficie bâtie totale des appartements est d’environ 5 240 pieds carrés, avec un taux d’environ Rs 1,37 lakh par pied carré.

Il est intéressant de noter qu’Akshay Kumar réside également dans le même immeuble et possède un duplex face à la mer dans le complexe, renforçant ainsi la présence de la famille dans la localité huppée de Juhu. Alka est mariée à Surendra Hiranandani, chef de l’éminent Constructions Hiranandani.

Réflexions franches de l’acteur de « Sarfira », Akshay Kumar, sur l’échec, le succès et la gestion des trolls

Sur le plan du travail, Akshay, qui est apparu dans une apparition spéciale dans le film à succès Stree 2 de Shraddha Kapoor et Rajkummar Rao, jouera un rôle crucial dans le réalisateur de Rohit Shetty. Singham encore.

Il a assisté virtuellement au lancement de la bande-annonce du film alors qu’il est actuellement en train de tourner pour Maison pleine 5 à Londres. Il a marqué sa présence à l’événement via un message vidéo. Dans le clip, il a exhorté les fans à soutenir le film et a également envoyé son amour à ses co-stars Ajay Devgn, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Arjun Kapoor, Tiger Shroff, Jackie Shroff et Kareena Kapoor Khan.

S’exprimant en hindi, Akshay a partagé : « Je tiens à m’excuser car je n’ai pas pu assister à la Singham Lancement de 3 bandes-annonces en personne aujourd’hui. Mais regarder ce théâtre rempli m’a procuré tellement de joie. Je me souviens que pendant la pandémie, il y avait un taux d’occupation de 50 pour cent, mais les gens sont venus voir mon film et celui de Rohit Shetty, Sooryavanshi. Vous l’avez aidé à devenir un blockbuster. S’il vous plaît, apportez également ce genre de soutien à Singham Again. »

Singham Again, qui est le troisième volet de la franchise à succès, arrivera au box-office ce Diwali. Il fera face à un affrontement au box-office avec Bhool Bhulaiyaa 3 de Kartik Aaryan.