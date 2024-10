La sœur cadette de Demi Lovato, Madison De La Garza, pleure la perte tragique de son premier enfant | Demi Lovato, Madison De La Garza, RIP, Ryan Mitchell | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Madison De La Garza pleure la perte de sa petite fille.

Samedi 26 octobre, le joueur de 22 ans Femmes au foyer désespérées actrice, qui est également la sœur cadette de Demi Lovatopartagé sur Instagram qu’elle a subi une césarienne le mois dernier pour accoucher et Ryan Mitchellla petite fille, qu’ils ont nommée Xiomaramais le bébé n’a malheureusement pas survécu.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Le soir du 27 septembre, après une césarienne d’urgence, Ryan et moi avons tenu notre petite fille dans nos bras pour la première et la dernière fois », Madison a écrit. « Merci, Xiomara, d’avoir fait de nous les parents de l’ange le plus parfait du ciel. Maman et papa t’aiment, ma douce fille.

Après Madison a partagé la publication, Demi32 ans, a profité des commentaires pour écrire : « Je t’aime tellement Xiomara. Un ange dans tous les sens du terme. Je serai ta tante pour toujours. 💔”

Demile fiancé Jutes a également commenté le message en écrivant : « Je t’aime tellement. Repose en paix, bébé ange Xiomara.

Madison et Demila sœur aînée de Dallas Lovato a partagé un poème en écrivant : « Petite fille Xiomara, tu me manques tous les jours / Je prendrai bien soin de ta maman pour que tu puisses t’envoler / Veille sur nous et nous guide et nous donne des petits signes / Un jour nous viendrons et à bientôt, cela pourrait prendre du temps / Pas un seul jour ne se passera sans toi dans nos cœurs / J’aimerais que nous passions plus de temps ensemble avant que tu partes. Alors amusez-vous dans votre nouveau monde, celui que nous ne pouvons pas voir / Parce que chaque respiration que je prends, j’en prendrai une pour z.

Madison et Ryan ont annoncé leur grossesse début septembre.

Nos pensées vont à la famille pendant cette période difficile. DÉCHIRER.