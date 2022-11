La sœur à l’écran de Kate Keltie, Holly Valance, apporte son soutien à la star de Neighbours au milieu d’un diagnostic de cancer “agressif” à 36 ans

On pense que la légende de NEIGHBORS Holly Valance fait partie de ceux qui soutiennent Kate Keltie après qu’il a été révélé qu’elle luttait contre le cancer.

Katie a joué le rôle de la sœur cadette de Holly, Michelle Scully, dans Neighbours de 1999 à 2003.

Son diagnostic de choc a été révélé sur une page GoFundMe créée pour couvrir les frais de subsistance essentiels tout au long de son traitement de chimiothérapie dans le but de collecter 25 000 AUD (13 800 £).

Et l’ancienne pop star Holly, mariée à l’homme d’affaires britannique et futur propriétaire du club de football de Chelsea, Nick Candy, a généreusement déposé 2 000 $ avec son nom en tête de liste des donateurs.

Au moment de l’écriture, les amis, la famille et les fans de Katie avaient collecté 31 620 $.

Ebony Gilbert, qui a mis en place le GoFundMe de Katie pour couvrir le coût du cancer, a révélé que Katie avait reçu la nouvelle déchirante qu’elle aurait besoin d’un traitement de chimiothérapie “pour le reste de sa vie” et qu’elle ne pourrait pas travailler.

“Elle a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4. Son cancer est extrêmement agressif et il s’est propagé à d’autres parties de son corps, y compris ses ganglions lymphatiques, son sang et ses os de la hanche (connu sous le nom de cancer métastatique) », a-t-elle écrit.

“Compte tenu de la sévérité de la chimiothérapie dont Kate a besoin, son oncologue lui a dit que travailler et conserver son emploi pendant cette période n’était pas une option.

“Elle va perdre ses magnifiques cheveux et ne pourra plus porter d’enfants à l’avenir…

“Kate aura alors besoin de perfusions de chimio toutes les trois semaines pour le reste de sa vie, et potentiellement aussi de radiothérapie et de chirurgie.”

Les donateurs ont partagé des messages de sympathie et de soutien pour Katie.

Un fan a écrit : « Kate, en tant que fan britannique de Neighbours depuis ses débuts, toi et le reste des Scully restez proches de mon cœur. Je suis heureux que vous ayez l’air d’avoir un excellent réseau de soutien, mais sachez également que votre famille Neighbors vous soutient tout au long du chemin.

Katie a également partagé une mise à jour personnelle sur la page GoFundMe et a révélé qu’elle avait Covid dans un autre coup de santé, alors qu’elle remerciait tout le monde pour leur soutien.

Elle a écrit vendredi: “Salut tout le monde. Je suis tellement désolé de ne pas avoir encore eu l’occasion de vous remercier tous personnellement – restez avec moi, j’y arriverai !

«Je voulais juste dire merci, merci, merci pour tout votre soutien, vos messages et vos appels téléphoniques. C’est tellement incroyable de savoir que j’ai tant de gens incroyables dans mon coin.

«Je viens de surmonter Covid et je commence ma première série de chimiothérapie demain, et vous n’avez vraiment aucune idée de la façon dont mon espace mental a changé à cause de chacun d’entre vous. Merci du fond du coeur. Kate x”

