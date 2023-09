La société virtuelle de soins spécialisés Summus lève 19,5 millions de dollars et davantage de fonds pour la santé numérique

Plateforme virtuelle de soins spécialisés Somme a annoncé avoir obtenu un financement de 19,5 millions de dollars, portant sa levée totale à 70 millions de dollars.

Summus offre aux employeurs, aux régimes de santé, aux hôpitaux et systèmes de santé, ainsi qu’aux groupes et réseaux médicaux, une plateforme de soins virtuels axée sur les soins spécialisés, y compris des solutions peer-to-peer qui permettent aux prestataires de soins primaires et aux prestataires spécialisés intégrés d’accéder à un réseau spécialisé.

L’entreprise utilisera les fonds pour intensifier sa croissance et son innovation.

L’année dernière, la société basée à New York a reçu un Un investissement stratégique de 22 millions de dollars de la Fondation Glenstone et du cofondateur et président du comité exécutif de Danaher Corporation, Mitchell Rales.

Il a sécurisé 21 millions de dollars dans un tour de série B moins d’un an auparavant.

Plateforme vieillir en bonne santé Bold a annoncé avoir obtenu 17 millions de dollars dans un financement de série A dirigé par Rethink Impact, portant sa levée totale à 27 millions de dollars.

Samsung Next a participé au cycle aux côtés des investisseurs existants Andreessen Horowitz (a16z) Bio + Health, Primetime Partners, GingerBread Capital et Khosla Ventures.

Jenny Abramson, fondatrice et associée directrice de Rethink Impact, rejoindra le conseil d’administration de Bold.

Bold s’associe aux plans et aux prestataires Medicare pour proposer à ses membres des programmes d’exercices virtuels visant à prévenir les chutes, à augmenter l’activité physique et à réduire les douleurs et les handicaps musculo-squelettiques.

Les fonds seront utilisés pour développer les offres d’exercices de la société et soutenir son expansion auprès des groupes de prestataires nationaux et régionaux et des plans Medicare.

« Bold est à l’avant-garde d’un nouveau paradigme en matière de soins de santé préventifs pour les personnes âgées, fondé sur une profonde empathie envers les membres et une compréhension approfondie des sciences de la santé de pointe », a déclaré Abramson dans un communiqué. « Alors que la population du pays continue de vieillir et que les coûts de Medicare augmentent, nous avons désespérément besoin de solutions innovantes et fondées sur des preuves comme Bold, qui répondent aux besoins des gens là où ils se trouvent et génèrent de la valeur dans l’ensemble du système de santé, des membres aux prestataires en passant par les payeurs.